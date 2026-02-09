Украинцев предупредили о сложных графиках отключений света: какие дни будут самыми тяжелыми
- Министр энергетики Шмыгаль предупредил о сложных графиках отключений света из-за низких температур и ремонтных работ.
- Украина получила 78 тонн энергетического оборудования от международных партнеров для поддержки энергосистемы.
9 февраля министр энергетики Шмыгаль заслушал доклады представителей энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы. По результатам совещания он предупредил украинцев о сложных графиках отключений света.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль.
Что происходит в энергетике сейчас?
В Украине продолжаются ремонтные работы на объектах генерации и распределения круглосуточно. Несмотря на это, ситуация с отключениями в ближайшие дни будет сложной.
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация,
– предупредил Шмыгаль.
На фоне этого пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры. Приоритетными остаются больницы, водоканалы и социальные объекты.
"Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей", – добавил министр энергетики.
Также в Украине проведут проверки справедливости распределения электроэнергии.
В то же время, по словам министра, 9 февраля в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования, в частности, 5 силовых трансформаторов из Азербайджана и 10 мощных генераторов из Италии.
В пути также помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.
В феврале Россия осуществила уже 2 массированных обстрела энергетической инфраструктуры Украины. Повреждены теплоэлектростанции и высоковольтные подстанции. У комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук рассказал, что Россия пытается вызвать каскадную аварию в энергосистеме и полный блэкаут. А чтобы достичь этого, она стремится дестабилизировать работу АЭС.
Во время последнего обстрела серьезно пострадал Запад. Россияне атаковали, в частности, Добротворскую и Бурштынскую ТЭС, подстанцию "Западноукраинскую". В западных областях графики отключений могут улучшиться после ремонта и потепления.