Украинцев предупредили о сложных графиках отключений света: какие дни будут самыми тяжелыми

9 февраля министр энергетики Шмыгаль заслушал доклады представителей энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы. По результатам совещания он предупредил украинцев о сложных графиках отключений света.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Что происходит в энергетике сейчас?

В Украине продолжаются ремонтные работы на объектах генерации и распределения круглосуточно. Несмотря на это, ситуация с отключениями в ближайшие дни будет сложной.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация,

– предупредил Шмыгаль.

На фоне этого пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры. Приоритетными остаются больницы, водоканалы и социальные объекты.

"Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей", – добавил министр энергетики.

Также в Украине проведут проверки справедливости распределения электроэнергии.

В то же время, по словам министра, 9 февраля в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования, в частности, 5 силовых трансформаторов из Азербайджана и 10 мощных генераторов из Италии.

В пути также помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.

