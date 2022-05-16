Умови будуть дуже жорсткі, – євродепутат сказав, що чекає Угорщину через блокування санкцій

Кожний день затягування з введенням ембарго на російську нафту приносить Володимиру Путіну гроші для продовження війни в Україні. Угорщина, яка відмовляється підтримувати відповідне рішення, почне платити за це дуже високу політичну ціну.

Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, Віктор Орбан, який протягнув руку дружби Путіну, вже не зможе здивувати Євросоюз жодним вчинком.

До теми Угорщині треба буде визначатися, – політолог припустив, чи можуть країну виключити зі складу ЄС

"Він взагалі виставив себе на дошку такої ганьби, що тут немає чого й сказати. Треба йти в обхід – залишати Угорщину зі своїми умовами. Все одно це буде припинення постачання нафти на понад 90%. Угорщина не створюватиме цього мільярда. Там будуть десятки мільйонів євро", – розповів євродепутат.

Угорщина платитиме високу політичну ціну

За словами Ауштрявічюса, у колах Євросоюзу негативно оцінюють позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії. За це країна платитиме високу політичну ціну.

Колись Угорщині все-таки щось знадобиться. От тоді, коли Будапешт приїде у Брюссель просити щось, ми виставимо дуже жорсткі умови,

– наголосив євродепутат.

Ауштрявічюс зазначив, що тільки у такий спосіб можна розв'язувати практичні проблеми. Він також додав, що кожний день затягування з нафтовим ембарго – це жертви та руйнування в Україні.

Позиція Угорщини стосовно нафтового ембарго: що відомо

Влада Угорщини виступає проти ембарго на російську нафту та газ. Глава МЗС країни Петер Сіярто заявив, що вони підтримають шостий пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС запропонує альтернативу з надходження енергоносіїв.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ембарго на російську нафту підтримують майже всі члени ЄС. Ініціативу блокує лише одна країна – Угорщина.

Євросоюз запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року.

Будапешт вдається до шантажу Європи. За даними ЗМІ, Угорщина вимагає 15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо ембарго на російську нафту. Вона відзначила, що у перемовинах досягли прогресу, але потрібна подальша робота.

Євродепутат сказав, що чекає Угорщину через блокування санкцій: дивіться відео