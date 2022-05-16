Условия будут очень жесткие, – евродепутат сказал, что ждет Венгрию из-за блокирования санкций

Каждый день затягивание с введением эмбарго на российскую нефть приносит Владимиру Путину деньги для продолжения войны в Украине. Венгрия, которая отказывается поддерживать соответствующее решение, станет платить за это очень высокую политическую цену.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, Виктор Орбан, протянув руку дружбы Путину, уже не сможет удивить Евросоюз никаким поступком.

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"Он вообще выставил себя на доску такого позора, что здесь нечего и сказать. Надо идти в обход – оставлять Венгрию со своими условиями. Все равно это будет прекращение поставок нефти более чем на 90%. Венгрия не будет создавать этого миллиарда. Там будут десятки миллионов евро", – рассказал евродепутат.

Венгрия будет платить высокую политическую цену

По словам Ауштрявичюса, в кругах Евросоюза негативно оценивают позицию Венгрии по поводу санкций против России. За это страна будет платить высокую политическую цену.

Когда-то Венгрии все-таки что-то понадобится. Вот когда Будапешт приедет в Брюссель просить что-то, мы выставим очень жесткие условия,

– подчеркнул евродепутат.

Ауштрявичюс отметил, что только таким образом можно решать практические проблемы. Он также добавил, что каждый день затяжки с нефтяным эмбарго – это жертвы и разрушения в Украине.

Позиция Венгрии по отношению к нефтяному эмбарго: что известно

Власти Венгрии выступают против эмбарго на российскую нефть и газ. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что они поддержат шестой пакет санкций против России, если ЕС предложит альтернативу по поступлению энергоносителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эмбарго на российскую нефть поддерживают почти все члены ЕС. Инициативу блокирует только одна страна – Венгрия.

Евросоюз предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года.

Будапешт прибегает к шантажу Европы. По данным СМИ, Венгрия требует 15-18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.

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