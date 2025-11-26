Умєров дав свідчення НАБУ в справі "Мідас", – ЗМІ
- Рустем Умєров дав свідчення НАБУ у справі про втручання в діяльність державного діяча.
- Процесуальна дія відбулася 25 листопада, але інших деталей не повідомлялося.
Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро. Посадовець виступив як свідок у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міндічем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.
Дивіться також У НАБУ пояснили, чому не попередили прикордонників про можливу втечу Міндіча
Що відомо про свідчення Умєрова в НАБУ?
У пресслужбі секретаря РНБО розповіли журналістам, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ у статусі свідка для давання свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Йдеться про справу
Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства,
– зазначили у пресслужбі секретаря РНБО.
Там також уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомлялося.
Зверніть увагу! 24 Канал намагається сконтактувати з пресслужбою секретаря РНБО, щоб дізнатися більше деталей стосовно свідчень, які Умєров давав НАБУ. Як тільки ми отримаємо коментар, то доповнимо цю новину.
Чи міг Тимур Міндіч впливати на Рустема Умєрова?
У САП заявляли, що впродовж 2025 року Тимур Міндіч вчиняв злочини у сферах енергетики та оборони шляхом здійснення впливу на Рустема Умєрова та Германа Галущенка. Натомість Міндіч допомагав високопосадовцям "заступництвом" перед Зеленським.
Своєю чергою, Рустем Умєров заявив, що під час роботи в Міноборони він не перебував під впливом жодних осіб. Водночас посадовець визнав, що зустрічався з Міндічем, коли вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.
Цікаво, що заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко розповіла в етері 24 Каналу, що тендер на постачання бронежилетів виявився підозрілим через участь компанії без досвіду та ліцензії. Це призвело до скасування тендеру та розірвання договору з компанією.