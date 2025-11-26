Умєров дав свідчення НАБУ в справі "Мідас", – ЗМІ

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро. Посадовець виступив як свідок у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міндічем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

Що відомо про свідчення Умєрова в НАБУ?

У пресслужбі секретаря РНБО розповіли журналістам, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ у статусі свідка для давання свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Йдеться про справу

Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства,

– зазначили у пресслужбі секретаря РНБО.

Там також уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомлялося.

Зверніть увагу! 24 Канал намагається сконтактувати з пресслужбою секретаря РНБО, щоб дізнатися більше деталей стосовно свідчень, які Умєров давав НАБУ. Як тільки ми отримаємо коментар, то доповнимо цю новину.

Чи міг Тимур Міндіч впливати на Рустема Умєрова?