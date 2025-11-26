Укр Рус
24 Канал Головні новини Умєров дав свідчення НАБУ в справі "Мідас", – ЗМІ
26 листопада, 16:35
3

Умєров дав свідчення НАБУ в справі "Мідас", – ЗМІ

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Рустем Умєров дав свідчення НАБУ у справі про втручання в діяльність державного діяча.
  • Процесуальна дія відбулася 25 листопада, але інших деталей не повідомлялося.

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро. Посадовець виступив як свідок у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міндічем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

Дивіться також У НАБУ пояснили, чому не попередили прикордонників про можливу втечу Міндіча 

Що відомо про свідчення Умєрова в НАБУ?

У пресслужбі секретаря РНБО розповіли журналістам, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ у статусі свідка для давання свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Йдеться про справу 

Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства, 
– зазначили у пресслужбі секретаря РНБО.

Там також уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомлялося.

Зверніть увагу! 24 Канал намагається сконтактувати з пресслужбою секретаря РНБО, щоб дізнатися більше деталей стосовно свідчень, які Умєров давав НАБУ. Як тільки ми отримаємо коментар, то доповнимо цю новину.

Чи міг Тимур Міндіч впливати на Рустема Умєрова?

  • У САП заявляли, що впродовж 2025 року Тимур Міндіч вчиняв злочини у сферах енергетики та оборони шляхом здійснення впливу на Рустема Умєрова та Германа Галущенка. Натомість Міндіч допомагав високопосадовцям "заступництвом" перед Зеленським.

  • Своєю чергою, Рустем Умєров заявив, що під час роботи в Міноборони він не перебував під впливом жодних осіб. Водночас посадовець визнав, що зустрічався з Міндічем, коли вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.

  • Цікаво, що заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко розповіла в етері 24 Каналу, що тендер на постачання бронежилетів виявився підозрілим через участь компанії без досвіду та ліцензії. Це призвело до скасування тендеру та розірвання договору з компанією. 