Уночі Росія атакувала "Шахедами": скільки дронів вдалося знищити

Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе в ніч проти 28 травня. Сили ППО зуміли збити всі ворожі цілі.

Вночі повітряну тривогу оголошували в низці регіонів. Зокрема повітряну тривогу оголошували й в Києві. Зранку Повітряні сили розповіли подробиці про ворожу атаку.

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Ворог атакував трьома "Шахедами"

Повітряні Сили повідомили, що вночі 28 травня Росія атакувала Україну трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Ворог запускав їх із району російського Приморсько-Ахтарська.

Загроза тривала декілька годин – перший БпЛА зафіксували близько 2 ночі, а про відбій в областях оголосили після 5-ї ранку.

ППО успішно відпрацювала в трьох регіонах

Підрозділи Повітряних сил збили всі три "Шахеди" із трьох. По одному ворожі повітряні цілі збили на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Черкащині.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях,

– повідомили в Повітряних силах.

У Дніпровській ОДА додали, що підрозділ ПвК "Схід" вночі збив "Шахед" у Новомосковському районі.

Чому "Шахеди" можуть годинами літати над Україною

Багато українців не розуміють, як деякі "Шахеди" можуть годинами літати над Україною. Мовляв, вони великі, гучні та повільніші ніж ракети, тож збити їх "легше". Технічно, це так, однак не все так просто.

У Повітряних Силах неодноразово пояснювали, що росіяни маскують свої БПЛА, щоб їх було якомога важче було збивати. Окупанти закладають окремий маршрут у кожен дрон і роблять це дуже продумано.

Ворог використовує рельєф нашої великої країни, запускаючи БпЛА над руслами річок, густими лісами чи степами, якомога далі від доріг – все для того, щоб вони були менш помітними й могли досягати своїх цілей.

Однак ці методи російських загарбників вже відпрацьовані, завдяки чому наша ППО збиває більшість "Шахедів" під час атак. На жаль, у прифронтових районах, зокрема у Харкові, це вдається не завжди. Оскільки у наших захисників є дуже мало часу, щоб зафіксувати і перехопити ці БпЛА.