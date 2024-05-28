Ночью Россия атаковала "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе в ночь на 28 мая. Силы ПВО сумели сбить все вражеские цели.

Ночью воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины, в частности в Киеве. Утром Воздушные силы рассказали подробности вражеской атаки.

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Враг атаковал тремя "Шахедами"

Воздушные Силы сообщили, что ночью 28 мая Россия атаковала Украину тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Враг запускал их из района российского Приморско-Ахтарска.

Угроза продолжалась несколько часов – первый БпЛА зафиксировали около 2 ночи, а об отбое в областях объявили после 5 утра.

ПВО успешно отработала в трех регионах

Подразделения Воздушных сил сбили все три "Шахеды" из трех. По одному вражеские воздушные цели сбили в Запорожье, Днепропетровской и Черкасской областях.

Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях,

– сообщили в Воздушных силах.

В Днепровской ОГА добавили, что подразделение ПвК "Восток" ночью сбил "Шахед" в Новомосковском районе.

Почему "Шахеды" могут часами летать над Украиной

Многие украинцы не понимают, как некоторые "Шахеды" могут часами летать над Украиной. Мол, они большие, громкие и медленнее чем ракеты, поэтому сбить их "легче". Технически, это так, однако не все так просто.

В Воздушных Силах неоднократно объясняли, что россияне маскируют свои БПЛА, чтобы их было как можно труднее было сбивать. Оккупанты закладывают отдельный маршрут в каждый дрон и делают это очень продуманно.

Враг использует рельеф нашей большой страны, запуская БПЛА над руслами рек, густыми лесами или степями, как можно дальше от дорог – все для того, чтобы они были менее заметными и могли достигать своих целей.

Однако эти методы российских захватчиков уже отработаны, благодаря чему наша ПВО сбивает большинство "Шахедов" во время атак. К сожалению, в прифронтовых районах, в частности в Харькове, это удается не всегда. Поскольку у наших защитников есть очень мало времени, чтобы зафиксировать и перехватить эти БпЛА.