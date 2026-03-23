В УЗ прокоментували чутки про можливий удар Росії по головному вокзалу Києва

Ворожа армія помітно посилила атаки по логістиці. А останнім часом у мережі писали про нібито підготовку Росії до можливих ударів по залізничних вокзалах у Києві, а також у Львові.

Цю інформацію прокоментували в Укрзалізниці.

Що кажуть залізничники про загрозу обстрілу вокзалів?

В компанії зазначили, що в умовах повномасштабної війни київський вокзал уже 1489-й день залишається однією із цілей ворога.

При цьому в Укрзалізниці закликають зберігати спокій та концентрацію.

Варто зауважити, що моніторингові ресурси протягом дня 23 березня інформували про перебазування бортів стратегічної авіації ворога, що може свідчити про підготовку до масованого обстрілу України.

Крім того, повідомлялося, що країна-агресорка нібито може вдарити по центральному залізничному вокзалу Києва "Київ-Пасажирський".

До речі, нещодавно Укрзалізниця оновила правила безпеки під час повітряних тривог. Відтепер у разі загрози обстрілів можливі зупинки поїздів і навіть вимушена евакуація пасажирів.

Як окупанти б'ють по залізниці?