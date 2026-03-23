В УЗ прокоментували чутки про можливий удар Росії по головному вокзалу Києва
- Противник, імовірно, готується до нового терору логістики.
- Укрзалізниця зазначила, що київський вокзал з початку повномасштабного вторгнення є однією з цілей ворога.
Ворожа армія помітно посилила атаки по логістиці. А останнім часом у мережі писали про нібито підготовку Росії до можливих ударів по залізничних вокзалах у Києві, а також у Львові.
Цю інформацію прокоментували в Укрзалізниці.
Що кажуть залізничники про загрозу обстрілу вокзалів?
В компанії зазначили, що в умовах повномасштабної війни київський вокзал уже 1489-й день залишається однією із цілей ворога.
При цьому в Укрзалізниці закликають зберігати спокій та концентрацію.
Варто зауважити, що моніторингові ресурси протягом дня 23 березня інформували про перебазування бортів стратегічної авіації ворога, що може свідчити про підготовку до масованого обстрілу України.
Крім того, повідомлялося, що країна-агресорка нібито може вдарити по центральному залізничному вокзалу Києва "Київ-Пасажирський".
До речі, нещодавно Укрзалізниця оновила правила безпеки під час повітряних тривог. Відтепер у разі загрози обстрілів можливі зупинки поїздів і навіть вимушена евакуація пасажирів.
Як окупанти б'ють по залізниці?
Останнім часом зафіксовано низку атак на українську залізницю. Зокрема, на Придніпровській залізниці під обстріл потрапив локомотив приміського поїзда, там пасажирів встигли евакуювати, ніхто не постраждав.
На Одеському напрямку внаслідок атаки загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середнього ступеня тяжкості під час евакуації.
Дещо раніше в Сумській області безпілотник типу "Герань-2" влучив у приміський поїзд, що призвело до займання. Також у ніч на 14 березня на Харківщині ворожий дрон поцілив у приміський потяг, унаслідок чого були поранені машиніст та його помічник.