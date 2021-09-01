Важливо мати таких партнерів, – Кравчук про співпрацю України з Польщею і країнами Балтії
Джерело:24 канал
Експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що через повільне впровадження реформ, Україна може стати членом НАТО лише за 20 років. Втім вона підтвердила, що в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі Україну бачать як учасницю.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона акцентувала, що Україна повинна вибудовувати додаткові менші союзи з Польщею та країнами Балтії.
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"Попри історичні суперечки в минулому, дуже важливо мати таких партнерів, бо в в цьому євроінтеграційному процесі я бачу певний конфлікт, суперечку між "старою" і "новою" Європою", – пояснила Кравчук.
Партнери у Європі
За словами депутатки, якщо Україна утворить союзи з поляками та балтійцями, всі сторони набудуть більшої сили. Зокрема в Парламентській асамблеї Ради Європи.
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– підкреслила Кравчук.
Народна обраниця пояснила, що коли Україне зайде в ЄС, ймовірно, в неї інвестуватимуть кошти, як свого часу в Польщу. У такий спосіб виникне певний "баланс" між Західною, Східною та Центральною Європою.
"Якщо говорити про корупцію і дивитись на ті країни, які вступали в НАТО і в ЄС у 2000-х роках, то та сама Болгарія визнає, що в неї доволі високий рівень корупції", – додала Кравчук.
Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео
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