Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона акцентувала, що Україна повинна вибудовувати додаткові менші союзи з Польщею та країнами Балтії.

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"Попри історичні суперечки в минулому, дуже важливо мати таких партнерів, бо в в цьому євроінтеграційному процесі я бачу певний конфлікт, суперечку між "старою" і "новою" Європою", – пояснила Кравчук.

Партнери у Європі

За словами депутатки, якщо Україна утворить союзи з поляками та балтійцями, всі сторони набудуть більшої сили. Зокрема в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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– підкреслила Кравчук.

Народна обраниця пояснила, що коли Україне зайде в ЄС, ймовірно, в неї інвестуватимуть кошти, як свого часу в Польщу. У такий спосіб виникне певний "баланс" між Західною, Східною та Центральною Європою.

"Якщо говорити про корупцію і дивитись на ті країни, які вступали в НАТО і в ЄС у 2000-х роках, то та сама Болгарія визнає, що в неї доволі високий рівень корупції", – додала Кравчук.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео

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