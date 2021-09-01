Важно иметь таких партнеров, – Кравчук о сотрудничестве Украины с Польшей и странами Балтии

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что из-за медленного внедрения реформ, Украина может стать членом НАТО только через 20 лет. Впрочем она подтвердила, что в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе Украину видят как участницу.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она акцентировала, что Украина должна выстраивать дополнительные меньшие союзы с Польшей и странами Балтии.

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"Несмотря на исторические споры в прошлом, очень важно иметь таких партнеров, потому что в этом евроинтеграционном процессе я вижу определенный конфликт, спор между "старой" и "новой "Европой", – объяснила Кравчук.

Партнеры в Европе

По словам депутата, если Украина создаст союзы с поляками и балтийцами, все стороны получат большую силу. В частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Старая" Европа – Франция, Германия – хочет держать контроль первой,

– подчеркнула Кравчук.

Народная избранница объяснила, что если Украина войдет в ЕС, вероятно, в нее будут инвестировать средства, как в свое время в Польшу. Таким образом возникнет определенный "баланс" между Западной, Восточной и Центральной Европой.

"Если говорить о коррупции и смотреть на те страны, которые вступали в НАТО и в ЕС в 2000-х годах, то и сама Болгария признает, что у нее довольно высокий уровень коррупции", – добавила Кравчук.

Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео

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