Страшний злочин, до якого я не маю жодного стосунку, – Кучма про вбивство Гонгадзе

Леонід Кучма назвав убивство журналіста Георгія Гонгадзе "спецоперацією проти України". Крім того, наголосив, що "не має жодного стосунку до злочину".

На думку другого президента України, тодішню подію використали для дестабілізації держави та послаблення влади. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леоніда Кучми для BBC.

Дивіться також "Не думаю, що він мене зрозумів": Кучма пригадав зустрічі з Путіним у 2000-х

Що сказав Кучма про вбивство журналіста?

Другий президент України назвав убивство Георгія Гонгадзе "страшним злочином" і пригадав, як у 2000 році для всього суспільства це стало шоком. Він додав, що його тоді звинуватили у причетності до трагедії.

Мене звинуватили у страшному злочині, до якого я не маю жодного стосунку. Пам'ятаю, як в одній розмові у ті дні я сказав: У нашій політиці і до цього було по коліна бруду. А тепер ще й кров,

– сказав Кучма.

За словами тодішнього президента, вже сьогодні є підтвердження, що вбивства та теракти завжди були інструментами російських спецслужб. Він пригадав про підриви житлових будинків у Москві у 1999 році та замовні убивства.

Кучма стверджує, що й у випадку з Гонгадзе йшлося про операцію ФСБ, спрямовану на дестабілізацію України та ослаблення влади.

Другий президент також заявив, що згодом доступ до матеріалів справи "отримали й ті, хто свого часу очолював антикучмістські протести". Вони, мовляв, також дійшли висновку, що вбивство журналіста було "спецоперацією ФСБ проти України".

Що відомо про вбивство Гонгадзе?

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник "Української правди". Його викрали увечері 16 вересня 2000 року після виходу з одного з будинків в Києві. Пошуки тривали понад місяць. 2 листопада того ж року в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло журналіста.

Викрали Гонгадзе генерал Олексій Пукач, тодішній начальник головного управління кримінального розшуку МВС України, і міліціонери Валерій Костенко, Микола Протасов та Олександр Попович.

Невдовзі вибухнув "касетний скандал". Колишній охоронець президента Кучми Микола Мельниченко оприлюднив записи, нібито зроблені в кабінеті глави держави. На них було чути голос, схожий на голос Кучми, який згадував в розмові Гонгадзе.

Це спричинило протести, політичну кризу і вимоги відставки президента. Сам Кучма досі заперечує причетність.

У 2003 – 2004 роках слідство встановило виконавців із МВС, а у 2008 році їх засудили. Генерала Олексія Пукача, який задушив Гонгадзе і наказав вивезти тіло, затримали тільки у 2009-му. У 2013 році суд визнав його винним і призначив довічне ув'язнення.

Попри покарання виконавця, питання про замовників лишилося відкритим.