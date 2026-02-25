Трамп згадав Ірину Заруцьку у першому за цей строк зверненні до Конгресу, її мама була в залі

Під час свого першого за другий термін щорічного звернення до Конгресу США Трамп згадав українську біженку Ірину Заруцьку. Він звернувся до її матері, яка була присутня в залі, і розповів про трагедію, що сталася у Північній Кароліні.

Дональд Трамп пообіцяв добитися справедливості у справі її вбивства та підкреслив важливість боротьби з насильством.

Що розповів Трамп про трагедію українки?

Під час щорічного звернення про стан справ у країні Трамп згадав українську біженку Ірину Заруцьку, яка у 2022 році приїхала до США, втікаючи від повномасштабної війни в Україні.

У серпні 2025 року дівчину смертельно поранив ножем у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Трамп виступив із промовою про необхідність справедливого покарання та звернувся до її матері, Анни Заруцької, яка перебувала серед гостей у Конгресі.

"Ми маємо честь, що сьогодні ввечері до нас приєдналася жінка, яка пройшла крізь справжнє пекло, – Анна Заруцька. У 2022 році вона разом зі своєю прекрасною донькою – такою красивою, надзвичайно красивою молодою жінкою – Іриною втекла з охопленої війною України, щоб жити з родичами поблизу Шарлотта, штат Північна Кароліна…" – сказав Трамп.

Він нагадав, що винуватця трагедії раніше понад десять разів затримували та звільняли без застави.

"Ніхто ніколи цього не забуде. У тому поїзді були люди. Ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона в останні секунди свого життя подивилася на свого нападника. Вона загинула миттєво. Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці – він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", – підсумував Трамп.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США?