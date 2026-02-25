Трамп згадав Ірину Заруцьку у першому за цей строк зверненні до Конгресу, її мама була в залі
- Трамп згадав українську біженку Ірину Заруцьку у своєму зверненні до Конгресу США, обіцяючи добитися справедливості у справі її вбивства.
- Ірина Заруцька була смертельно поранена у 2025 році в Північній Кароліні, а її мати, Анна Заруцька, була присутня на зверненні Трампа.
Під час свого першого за другий термін щорічного звернення до Конгресу США Трамп згадав українську біженку Ірину Заруцьку. Він звернувся до її матері, яка була присутня в залі, і розповів про трагедію, що сталася у Північній Кароліні.
Дональд Трамп пообіцяв добитися справедливості у справі її вбивства та підкреслив важливість боротьби з насильством.
Що розповів Трамп про трагедію українки?
Під час щорічного звернення про стан справ у країні Трамп згадав українську біженку Ірину Заруцьку, яка у 2022 році приїхала до США, втікаючи від повномасштабної війни в Україні.
У серпні 2025 року дівчину смертельно поранив ножем у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Трамп виступив із промовою про необхідність справедливого покарання та звернувся до її матері, Анни Заруцької, яка перебувала серед гостей у Конгресі.
"Ми маємо честь, що сьогодні ввечері до нас приєдналася жінка, яка пройшла крізь справжнє пекло, – Анна Заруцька. У 2022 році вона разом зі своєю прекрасною донькою – такою красивою, надзвичайно красивою молодою жінкою – Іриною втекла з охопленої війною України, щоб жити з родичами поблизу Шарлотта, штат Північна Кароліна…" – сказав Трамп.
Він нагадав, що винуватця трагедії раніше понад десять разів затримували та звільняли без застави.
"Ніхто ніколи цього не забуде. У тому поїзді були люди. Ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона в останні секунди свого життя подивилася на свого нападника. Вона загинула миттєво. Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці – він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", – підсумував Трамп.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США?
22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Момент вбивства потрапив на відеокамеру вагона. За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем.
Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.
Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень – тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини.
Трагедія також часто використовується для розпалювання расових конфліктів та політичного протистояння в США, ставши символом боротьби Трампа за владу та нагодою для критики демократів.