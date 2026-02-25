Трамп вспомнил Ирину Заруцкую в первом за этот срок обращении к Конгрессу, ее мама была в зале

Во время своего первого за второй срок ежегодного обращения к Конгрессу США Трамп вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую. Он обратился к ее матери, которая присутствовала в зале, и рассказал о трагедии, произошедшей в Северной Каролине.

Дональд Трамп пообещал добиться справедливости в деле ее убийства и подчеркнул важность борьбы с насилием.

Смотрите также Показалось, что она читает мысли, – подозреваемый раскрыл мотивы убийства Ирины Заруцкой в США

Что рассказал Трамп о трагедии украинки?

Во время ежегодного обращения о состоянии дел в стране Трамп вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая в 2022 году приехала в США, убегая от полномасштабной войны в Украине.

В августе 2025 года девушку смертельно ранил ножом в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Трамп выступил с речью о необходимости справедливого наказания и обратился к ее матери, Анны Заруцкой, которая находилась среди гостей в Конгрессе.

"Мы имеем честь, что сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, – Анна Заруцкая. В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью – такой красивой, чрезвычайно красивой молодой женщиной – Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками вблизи Шарлотта, штат Северная Каролина..." – сказал Трамп.

Он напомнил, что виновника трагедии ранее более десяти раз задерживали и освобождали без залога.

"Никто никогда этого не забудет. В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни посмотрела на своего нападающего. Она погибла мгновенно. Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на волю, чтобы убивать в Америке – он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", – подытожил Трамп.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США?