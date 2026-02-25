Трамп вспомнил Ирину Заруцкую в первом за этот срок обращении к Конгрессу, ее мама была в зале
- Трамп упомянул украинскую беженку Ирину Заруцкую в своем обращении к Конгрессу США, обещая добиться справедливости в деле ее убийства.
- Ирина Заруцкая была смертельно ранена в 2025 году в Северной Каролине, а ее мать, Анна Заруцкая, присутствовала на обращении Трампа.
Во время своего первого за второй срок ежегодного обращения к Конгрессу США Трамп вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую. Он обратился к ее матери, которая присутствовала в зале, и рассказал о трагедии, произошедшей в Северной Каролине.
Дональд Трамп пообещал добиться справедливости в деле ее убийства и подчеркнул важность борьбы с насилием.
Что рассказал Трамп о трагедии украинки?
Во время ежегодного обращения о состоянии дел в стране Трамп вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая в 2022 году приехала в США, убегая от полномасштабной войны в Украине.
В августе 2025 года девушку смертельно ранил ножом в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Трамп выступил с речью о необходимости справедливого наказания и обратился к ее матери, Анны Заруцкой, которая находилась среди гостей в Конгрессе.
"Мы имеем честь, что сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, – Анна Заруцкая. В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью – такой красивой, чрезвычайно красивой молодой женщиной – Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками вблизи Шарлотта, штат Северная Каролина..." – сказал Трамп.
Он напомнил, что виновника трагедии ранее более десяти раз задерживали и освобождали без залога.
"Никто никогда этого не забудет. В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни посмотрела на своего нападающего. Она погибла мгновенно. Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на волю, чтобы убивать в Америке – он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", – подытожил Трамп.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США?
22 августа на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, нашли мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Момент убийства попал на видеокамеру вагона. По данным полиции, Ирину смертельно ранили ножом.
Подозреваемого в нападении 34-летнего Декарлоса Брауна арестовала полиция вскоре после того, как прибыла на место происшествия. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Мотив убийства остается неизвестным, расследование продолжается.
Отмечается, что Брауна арестовывали несколько раз с 2011 года. Среди обвинений – тяжкая кража, ограбление с применением опасного оружия и угрозы. Почти все обвинения были сняты. Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для Дераклоса Брауна, а Илон Маск пообещал выделить $1 миллион на создание муралов с изображением Ирины.
Трагедия также часто используется для разжигания расовых конфликтов и политического противостояния в США, став символом борьбы Трампа за власть и поводом для критики демократов.