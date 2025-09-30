Слідство обмежило доступ до справи Парубія: яка причина
- Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові, підозрюваний зізнався у злочині.
- Слідчий обмежив доступ до справи через можливий негативний вплив розголошення на хід розслідування.
Відомого політичного діяча Андрія Парубія застрелили 30 серпня серед білого дня у Львові. Підозрюваний у його вбивстві зізнався у скоєнні злочину.
Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, на якому етапі перебуває розслідування резонансного вбивства Андрія Парубія.
Чому доступ до справи Парубія обмежили?
Станом на сьогодні призначено значну кількість експертиз, частину результатів уже отримано.
Джерела зауважили, що розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих дій, встановлення всіх обставин злочину та може наражати на небезпеку учасників кримінального провадження.
Саме тому слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні. Це зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
Андрія Парубія вбили на вулиці. Він саме прямував на спортивні тренування.
Нападник зробив у політика кілька пострілів з вогнепальної короткоствольної зброї.
Зловмисник втік з місця злочину. На його пошуки пішло 36 годин.
1 серпня підозрюваного у вбивстві Парубія затримали на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков.
Підозрюваний зізнався, що вбив Парубія, щоб помститися українській владі.
На судовому засіданні, де йому обирали запобіжний захід, чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли на українських полонених. Після цього він планує поїхати шукати тіло зниклого безвісти у Бахмуті сина.
Сцельніков заперечив зв'язки з Росією.
Тим часом у поліції розповіли, що злочин не був спонтанний, а ретельно готувався і не один місяць. Ймовірно, вбивцю могли інструктувати.
Володимир Парубій, батько вбитого Андрія Парубія, вважає, що за вбивством стоїть російська ФСБ.
За даними ЗМІ, Сцельніков підтримував Росію задовго до зникнення сина, висловлював проросійські погляди та поширював їх в мережі. Крім того, він намагався вийти на зв'язок з окупантами для передання їм інформації.