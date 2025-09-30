Следствие ограничило доступ к делу Парубия: какая причина
- Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове, подозреваемый признался в преступлении.
- Следователь ограничил доступ к делу из-за возможного негативного влияния разглашения на ход расследования.
Известного политического деятеля Андрея Парубия застрелили 30 августа среди бела дня во Львове. Подозреваемый в его убийстве признался в совершении преступления.
Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, на каком этапе находится расследование резонансного убийства Андрея Парубия.
Почему доступ к делу Парубия ограничили?
На сегодня назначено значительное количество экспертиз, часть результатов уже получено.
Источники отметили, что разглашение отдельных сведений досудебного расследования негативно повлияет на проведение следственных действий, установления всех обстоятельств преступления и может подвергать опасности участников уголовного производства.
Именно поэтому следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном производстве. Это сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- Андрея Парубия убили на улице. Он как раз направлялся на спортивные тренировки.
- Нападавший сделал в политика несколько выстрелов из огнестрельного короткоствольного оружия.
- Злоумышленник скрылся с места преступления. На его поиски ушло 36 часов.
- 1 августа подозреваемого в убийстве Парубия задержали в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников.
- Подозреваемый признался, что убил Парубия, чтобы отомстить украинской власти.
- На судебном заседании, где ему избирали меру пресечения, мужчина сказал, что хочет, чтобы его обменяли на украинских пленных. После этого он планирует поехать искать тело пропавшего без вести в Бахмуте сына.
- Сцельников отрицает связи с Россией.
- Между тем в полиции рассказали, что преступление не было спонтанным, а тщательно готовилось и не один месяц. Вероятно, убийцу могли инструктировать.
- Владимир Парубий, отец убитого Андрея Парубия, считает, что за убийством стоит российская ФСБ.
- По данным СМИ, Сцельников поддерживал Россию задолго до исчезновения сына, высказывал пророссийские взгляды и распространял их в сети. Кроме того, он пытался выйти на связь с оккупантами для передачи им информации.