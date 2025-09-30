Известного политического деятеля Андрея Парубия застрелили 30 августа среди бела дня во Львове. Подозреваемый в его убийстве признался в совершении преступления.

Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, на каком этапе находится расследование резонансного убийства Андрея Парубия.

Почему доступ к делу Парубия ограничили?

На сегодня назначено значительное количество экспертиз, часть результатов уже получено.

Источники отметили, что разглашение отдельных сведений досудебного расследования негативно повлияет на проведение следственных действий, установления всех обстоятельств преступления и может подвергать опасности участников уголовного производства.

Именно поэтому следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном производстве. Это сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?