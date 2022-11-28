Українського письменника, якого росіяни викрали ще в березні, вбили в Ізюмі під час окупації

Під час тимчасової окупації Ізюма російські загарбники викрали письменника та волонтера Володимира Вакуленка. Востаннє на зв'язок митець виходив ще 7 березня.

Журналісти видання отримали підтвердження, які свідчать, що письменника вбили на Харківщині під час окупації. Перед цим загарбники викрали митця в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022.

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Де знайшли тіло Володимира

Після того, як українські війська звільнили Ізюм, в місті виявили масове поховання. На початку вересня стало відомо, що фахівці ексгумували понад чотири сотні тіл.

Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Власне, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

Фото тіла під номер 319 / Суспільне

За словами журналістів, спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко. 20 жовтня в ефірі національного телемарафону речник прокуратури Харківщини заявив про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

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Однак фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням, вказувало на протилежне. На ньому видно прострелені документи Володимира Вакуленка, також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

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Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Він є автором 13 книжок. З 2003 до 2006 років входив до ізюмського літоб'єднання "Крем'янець". У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже ніколи не розлучався із сином.

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