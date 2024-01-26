Підозрювана на фронті: чому призупинили судовий процес у справі Шеремета
Джерело:УП
Розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета тимчасово зупинено. Власне, через участь обвинуваченої Яни Дугарь у війні проти Росії.
Суд у справі загибелі відомого журналіста Павла Шеремета призупинився до повернення з фронту Яни Дугарь, однієї з ключових фігуранток. Це рішення було ухвалене після того, як сторона захисту підозрюваних звернулася з проханням про відкладення судового процесу.
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Призупинення суду у справі Шеремета
Яна Дугарь, яка обіймає керівну посаду медика на фронті, зайнята евакуацією поранених з поля бою, тоді як Андрій Антоненко, інший підозрюваний, воює на ключовому напрямку. Юлія Кузьменко, третя обвинувачена, також залучена до медичної допомоги на передовій.
Потерпілі у справі, серед яких матір і дочка Шеремета, а також Олена Притула, підтримують рішення про відкладення судового процесу. Їхній адвокат також залучений до військової служби, що раніше стало причиною подібного прохання.
Контекст: що потрібно знати
- Павла Шеремета, очевидно, вбили у липні 2016 року. Сталося це внаслідок детонації вибухівки, яку закріпили під його автомобілем.
- У 2019 році затримали трьох підозрюваних, серед яких Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко. Вони заперечують свою причетність до злочину.
- Розслідування щодо ймовірних замовників вбивства відбувається окремо від основної справи.
Судовий процес у справі Шеремета вкотре демонструє складнощі правосуддя в умовах війни, де обвинувачені відіграють ключову роль у захисті країни. Суспільство очікує на справедливе рішення, але також важливо брати до уваги надзвичайні обставини, які впливають на хід судового процесу.
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Додамо наостанок, що нещодавно 24 Канал робив матеріал-розслідування про ймовірне вбивство бійця ЗСУ Михайла Кирильчука у Львові у 2022 році. Рух у цій справі також неможливий через те, що свідки перебувають на лінії фронту. Вони не можуть з'являтися на допити в правоохоронні органи.