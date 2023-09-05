Чому Росія поспішає з псевдовиборами на окупованих територіях: правозахисник назвав 3 причини

Російські загарбники проводять на окупованих територіях так звані "вибори". Хоча "єдиний день голосування" в Росії запланований на 10 вересня, в захоплених населених пунктах України вже триває "дострокове голосування".

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський, зазначивши, що окупанти планували проведення псевдовиборів із достроковим голосуванням вже давно.

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Дозволяють голосувати навіть за посвідченнями

Раніше в Росії голосування на виборах проводилось в один день. Пізніше влада збільшила термін голосування до трьох днів.

А зараз для того, щоб фальсифікувати та інспірувати вибори на окупованих територіях України, вони збільшили кількість днів голосування з 3 до 12,

– наголосив правозахисник.

Зробили вони це після того, як провели опитування на окупованих територіях та з'ясували, що люди не збиралися йти на вибори й не хотіли оформлювати російські паспорти, щоб проголосувати. Тому й було дозволено робити це за українськими паспортами та навіть за водійськими чи будь-якими іншими посвідченнями.

Росіяни поспішають провести вибори на окупованих територіях, і існує 3 причини таких їхніх дій:

вони готуються до проведення президентських виборів в Росії у 2024 році саме на окупованих територіях України. Навіть була отримана команда не закривати передвиборчі штаби.

Кремлю потрібно легітимізувати в очах громадян Росії, яких вони в достатньо кількості завезли на окуповані території, так і для росіян всередині країни-агресорки, владу на окупованих територіях. Адже були випадки раніше і зараз, коли російські чиновники, робітників, заробітчани не бажали їхати на ці території.

окупантам потрібно "зламати" місцеве населення для того, щоб воно проголосувало так, як треба. Це також дозволить їм додатково виявити український спротив тих людей, хто не захоче віддати свої голоси.

Допитували 4 години

Вже відомі факти про затримання людей, які відмовлялися від волевиявлення на цих виборах.

Лисянський розповів, що був випадок, коли жінка, що мешкає на окупованій території, відмовилась голосувати. Вона мотивувала свої дії тим, що, мовляв, до 2014 року вона мала роботу, родину. Зараз її діти виїхали в іншу країну, а чоловік – на заробітках в Росії. Тому вона не хоче брати участь в голосуванні, адже Росія зламала її життя. І цю жінку забрали та змусили писати письмові пояснення, чому вона так вчинила.

Правозахисник розповів, навіщо Росії потрібні вибори на окупованих територіях: дивіться відео

Інший випадок був з чоловіком, який теж відмовився голосувати, обґрунтувавши своє рішення тим, що він ніколи не брав участь у голосуванні та не хоче це взагалі робити.

Його затримала росгвардія безпосередньо в його квартирі, вивели під руки на очах у сусідів. Чоловіка тримали 4 години, допитували, лякали, що відвезуть на поліграф, говорили, що він на зв'язку з українськими спецслужбами. Росіяни такі затримання використовують як інструмент впливу на місцевих жителів, щоб інші не відмовлялися голосувати,

– наголосив Павло Лиснянський.

Загалом, за словами правозахисника, окупанти цим голосуванням готуються до виборів президента Росії у 2024 році. Для Кремля дуже важливо провести їх саме на окупованих територіях. Адже росіяни поклали купу людей, щоб захопити ці території, фактично змінили історію своєї країни, на гірше, звичайно, тому їм потрібно легітимізувати свою владу у такий спосіб.

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Що відомо про "вибори" на окупованих територіях, які проводить Росія