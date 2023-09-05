Почему Россия спешит с псевдовыборами на оккупированных территориях: правозащитник назвал 3 причины

Российские захватчики проводят на оккупированных территориях так называемые "выборы". Хотя "единый день голосования" в России намечен на 10 сентября, в захваченных населенных пунктах Украины уже идет "досрочное голосование"

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лисянский, отметив, что оккупанты планировали проведение псевдовыборов с досрочным голосованием уже давно.

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Позволяют голосовать даже по удостоверениям

Ранее в России голосование на выборах проводилось в один день. Позже власть увеличила срок голосование до трех дней.

А сейчас для того, чтобы фальсифицировать и инспирировать выборы на оккупированных территориях Украины, они увеличили количество дней голосования с 3 до 12,

– подчеркнул правозащитник.

Сделали они это после того, как провели опрос на оккупированных территориях и выяснили, что люди не собирались идти на выборы и не хотели оформлять российские паспорта, чтобы проголосовать. Поэтому и было разрешено делать это по украинским паспортам и даже по водительским или любым другим удостоверениям.

Россияне спешат провести выборы на оккупированных территориях, и существует 3 причины таких их действий:

они готовятся к проведению президентских выборов в России в 2024 году именно на оккупированных территориях Украины. Даже была получена команда не закрывать предвыборные штабы.

Кремлю необходимо легитимизировать в глазах граждан России, которых они в достаточном количестве завезли на оккупированные территории, да и для россиян внутри страны-агрессора, власть на оккупированных территориях. Ведь были случаи раньше и сейчас, когда российские чиновники, рабочие, "заробитчане" не желали ехать на эти территории.

оккупантам необходимо "сломать" местное население для того, чтобы оно проголосовало, как следует. Это также позволит им дополнительно выявить украинское сопротивление тех людей, кто не захочет отдать свои голоса.

Допрашивали 4 часа

Уже известны факты задержания людей, которые отказывались от волеизъявления на этих выборах.

Лисянский рассказал, что был случай, когда женщина, проживающая на оккупированной территории, отказалась голосовать. Она мотивировала свои действия тем, что, мол, до 2014 года у нее была работа, семья. Сейчас ее дети уехали в другую страну, а муж – на заработках в России. Потому она не хочет участвовать в голосовании, ведь Россия сломала ее жизнь. И эту женщину забрали и заставили писать письменные объяснения, почему она так поступила.

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Другой случай был с мужчиной, который тоже отказался голосовать, обосновывая свое решение тем, что он никогда не участвовал в голосовании и не хочет вообще это делать.

Его задержала росгвардия прямо в его квартире, вывели под руки на глазах у соседей. Мужчину держали 4 часа, допрашивали, пугали, что увезут на полиграф, говорили, что он на связи с украинскими спецслужбами. Россияне такие задержания используют в качестве инструмента влияния на местных жителей, чтобы другие не отказывались голосовать,

– подчеркнул Павел Лиснянский.

По словам правозащитника, оккупанты этим голосованием готовятся к выборам президента России в 2024 году. Для Кремля очень важно провести их именно на оккупированных территориях. Ведь россияне положили кучу людей, чтобы захватить эти территории, фактически изменили историю своей страны, к худшему, конечно, поэтому им нужно легитимизировать свою власть таким образом.

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