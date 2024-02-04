"Зітре з карти Європи": Toronto Star назвало вибори в США референдумом про майбутнє України

Тема України дедалі більше зникає з американської передвиборчої компанії, яку ведуть республіканці. Водночас у Toronto Star зазначили, що цьогорічні президентські вибори в США є “референдумом про майбутнє України”.

Водночас у США вже кілька місяців точаться суперечки стосовно допомоги Україні та Ізраїлю. Спікер Палати представників, зокрема, пропонував проголосувати за пакет допомоги для Ізраїлю без коштів для нашої держави. Втім, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім виступає проти рішення розділити кошти на допомогу Україні та Ізраїлю.

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Не хочуть чути про підтримку України

Канадське видання Toronto Star припускає, що "виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про підтримку України". Такий висновок випливає з передвиборчої риторики республіканки Ніккі Гейлі, яка, за попередньою інформацією, має проукраїнську позицію.

Вона бореться за право представляти Республіканську партію на цьогорічних президентських виборах.

Ніккі Гейлі перестала говорити про Україну. Це був тонкий, але показовий зсув – мовчазне визнання Гейлі того, виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про це,

– мовиться в матеріалі канадської газети.

Ймовірно, для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України "стала непотрібною справою".

З минулого року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну,

– зазначає видання.

За даними видання, раніше Ніккі Гейлі навпаки "робила американську підтримку України центральною частиною свого виступу", згадавши її 10 разів у одній тільки промові в Де-Мойні 11 січня.

Слово "Америка" було найбільш вживаним словом під час її промови, а "Україна" - на другому місці. Такий аналіз було підраховано за допомогою інструментів штучного інтелекту транскрипт виступу.

Втім, надалі Гейлі розповідала про "світ у вогні". Вона мовила про протидію Китаю, але вже не згадувала нашу державу.

Як повідомляє видання, вона не оголосила про офіційну зміну політики. Кандидатка на пост президента США нічого не зробила, щоб показати своє прагнення перемогти Росію. Однак як політик наступних виборів 2028 року вона визнала, що Україна більше не є черговою проблемою.

Україна програє Росії без США

Toronto Star також вважає, що без підтримки США Україна програє війну проти Росії. Найкращим результатом у такому разі буцімто стане "дикий мир", який означатиме збереження Росією окупованих територій та встановлення постійного контролю над "маріонетковим" урядом.

Вони припускають заборону викладання української мови, продовження масового викрадення українських дітей. За словами видання, це "буквально зітре Україну з карти Європи".

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