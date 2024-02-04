"Сотрет с карты Европы": Toronto Star назвало выборы в США референдумом о будущем Украины

Тема Украины все больше исчезает из американской предвыборной компании, которую ведут республиканцы. В то же время в Toronto Star отметили, что нынешние президентские выборы в США являются "референдумом о будущем Украины".

В то же время в США уже несколько месяцев идут споры относительно помощи Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей, в частности, предлагал проголосовать за пакет помощи для Израиля без средств для нашего государства. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом выступает против решения разделить средства на помощь Украине и Израилю.

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Не хотят слышать о поддержке Украины

Канадское издание Toronto Star предполагает, что "избиратели-республиканцы просто не хотят больше слышать о поддержке Украины". Такой вывод следует из предвыборной риторики республиканки Никки Хейли, которая, по предварительной информации, имеет проукраинскую позицию.

Она борется за право представлять Республиканскую партию на нынешних президентских выборах.

Никки Хейли перестала говорить об Украине. Это был тонкий, но показательный сдвиг – молчаливое признание Хейли того, избиратели-республиканцы просто не хотят больше слышать об этом,

– говорится в материале канадской газеты.

Вероятно, для Республиканской партии под руководством Дональда Трампа поддержка Украины "стала ненужным делом".

С прошлого года республиканцы в Конгрессе неоднократно блокировали дальнейшую американскую военную помощь Украине. Если Трамп победит на президентских выборах в ноябре, он совершенно ясно дал понять, что планирует полностью покинуть страну,

– отмечает издание.

По данным издания, ранее Никки Хейли наоборот "делала американскую поддержку Украины центральной частью своего выступления", упомянув ее 10 раз в одной только речи в Де-Мойне 11 января.

Слово "Америка" было наиболее употребляемым словом во время ее речи, а "Украина" - на втором месте. Такой анализ был подсчитан с помощью инструментов искусственного интеллекта транскрипт выступления.

Впрочем, в дальнейшем Хейли рассказывала о "мире в огне". Она сказала о противодействии Китая, но уже не упоминала наше государство.

Как сообщает издание, она не объявила об официальной смене политики. Кандидат на пост президента США ничего не сделала, чтобы показать свое стремление победить Россию. Однако как политик следующих выборов 2028 года она признала, что Украина больше не является очередной проблемой.

Украина проиграет России без США

Toronto Star также считает, что без поддержки США Украина проиграет войну против России. Лучшим результатом в таком случае якобы станет "дикий мир", который будет означать сохранение Россией оккупированных территорий и установление постоянного контроля над "марионеточным" правительством.

Они предполагают запрет преподавания украинского языка, продолжение массового похищения украинских детей. По словам издания, это "буквально сотрет Украину с карты Европы".

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