Ексзаступник голови ЦВК сказав, чи реально провести вибори в Україні онлайн

Україна активно вивчає міжнародний досвід проведення виборів. Серед усього також розглядають організацію виборів онлайн, до прикладу, через Дію. Але не все так просто.

Відомо, що у Верховній Раді зараз діє робоча група, де готують законодавчі пропозиції щодо організації та проведення виборів в умовах особливого періоду або ж повоєнних виборів. Юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів 24 Каналу, що вони з колегами досліджували міжнародний досвід голосування поштою та електронного голосування. Тут є свої нюанси.

Чи можливо зараз провести вибори онлайн?

На думку Магери, приблизно за 15 – 20 років Україна дійсно зможе проводити електронне голосування. До цього усе йде. Але поки що запровадити таке голосування складно. Воно порушує кілька фундаментальних принципів.

Насамперед під час електронного голосування виборець має бути переконаний, що його голос правильно порахували. Другий момент – виборець має бути впевнений, що ніхто не дізнається, як саме він проголосував. Таємниця голосу має бути дотримана.

Третій нюанс – українське суспільство має бути переконане, що не було жодного втручання у вибори, зокрема, з боку іноземних спецслужб. І четвертий – українське суспільство має проявити високу довіру до електронного голосування. Йдеться не про 20 – 30% підтримки, а про щонайменше – 70 – 80%.

Голосування поштою також містить ризики. Важливо, аби була дотримана таємниця голосування. Також будуть питання щодо того, чи виборець сам голосував, чи хтось йому допомагав. А це вже посягання на таємницю голосування та принцип вільних виборів.

Я переконаний, що у найближчі 5 – 10 років для України не залишається іншого способу голосування як за допомогою паперового бюлетеня. Так ми зможемо гарантувати дотримання принципів виборчого права. Зокрема й того, щоб на позицію виборця ніхто не впливав,

– зауважив Магера.

Зверніть увагу! У 2024 році видання Politico повідомляло, що Україна вивчає варіант запровадження електронного голосування. Воно допоможе віддати свій голос громадянам, які перебувають в інших країнах світу або на окупованих територіях.

