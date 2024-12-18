Вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року. Втім, через вторгнення Росії їх проведення виявилося неможливим. У Зеленського запевнили, що президентські вибори планують провести одразу після закінчення війни, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Україна хоче ввести онлайн-голосування

Як розповіла голова комітету з питань організації державної влади в українському парламенті Олена Шуляк, Київ наразі шукає найефективніші практики, які б допомогли провести майбутні вибори у найбільш демократичний спосіб.

Задля цього посадовці вивчають європейські моделі виборчого законодавства, зокрема електронного голосування.

Навіть після війни однією з ключових проблем залишатиметься надання можливості голосувати громадянам, які роз'їхалися по всьому світу, або перебувають на окупованих Росією територіях.

Нас цікавлять нюанси електронного голосування та ехнічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема із точки зору ІТ-безпеки,

– сказала нардепка.

Вона додала, що депутати також розглядають можливість голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.

Згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії при Раді Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів в Україні.

Шуляк вважає, що після закінчення воєнного стану для проведення виборів знадобиться "щонайменше півроку".