Поки нам гарантують тільки перемовини: у Зеленського відповіли, чи готується Україна до виборів

Нещодавно у Financial Times написали, що Дональд Трамп вимагає від Володимира Зеленського провести вибори в Україні у травні. Однак поки що такі повідомлення можуть бути вигідними хіба російській пропаганді.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що вибори можливі, але лише після конкретних кроків, які ведуть до завершення війни. Протягом цього часу в Києві вже можуть готуватись до них, але цей процес досить довгий, адже потрібно врахувати велику кількість деталей.

Дивіться також Україна покращить свою ППО: Сирський повідомив про нові рішення

Чи готується Україна до виборів?

Після публікації Financial Times про вимогу США щодо виборів Зеленський заявив, що їх можна провести, але за однієї умови – якщо Вашингтон гарантує Україні безпеку.

Водночас радник Офісу Президента України наголосив, що поки що США можуть гарантувати лише переговорний процес, в рамках якого обговорюють зупинення активної фази війни.

Ба більше, у виданні зазначили, що Київ мав би оголосити про проведення виборів 24 лютого. Однак саме цього дня Росія розпочала повномасштабне вторгнення, тому "перекреслити" цю дату іншим інформаційним приводом не можна.

Крім цього, важливо зрозуміти, що повідомлення від Financial Times – це анонімні інсайдери. Зеленський дав чітку відповідь на це і сказав: "Вперше чую". Це чітка відповідь щодо виборчого процесу,

– наголосив він.

Подоляк пояснив, що зараз провести вибори неможливо через відсутність безпеки – кожного дня Росія атакує дронами та ракетами цивільні міста. Саме тому Київ спершу наполягає зупинити бойові дії за принципом "стоїмо, де стоїмо", підписати гарантії безпеки та продовжувати переговорний процес.

Лише після цього можливі вибори. Однак вони будуть зовсім іншими, ніж раніше (з огляду законодавчих актів, списків, фінансування та голосування людей, які є ВПО).

Зверніть увагу! Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак наголосив, що українці готові до виборів. Однак дуже важливо, щоб вони були після перемир'я, а не до.

Коли Україна зможе провести вибори?