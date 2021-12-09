Вібратори зникли: у Запоріжжі чоловік пограбував секс-шоп

У Запоріжжі чоловік пограбував секс-шоп. Однак зловмисник вирішив поцупити не гроші з каси, а 5 вібраторів і анальні змазки.

Зловмисника швидко спіймали правоохоронці. Однак вібраторів у нього так і не знайшли.

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Чоловік відмовився зізнатися

Грабіжник спершу зайшов у секс-шоп і хотів купити щось, а потім попросив поміняти долари на гривні. Як тільки касир дістав гроші, чоловік наставив на нього пістолета. Через це працівники секс-шопу натиснули кнопку тривоги.

Чоловік одразу ж кинувся до товарів. Грабіжник поцупив 5 вібраторів і 5 банок анальної змазки.

Пограбування секс-шопу: дивіться відео

Правоохоронці впіймали грабіжника і знайшли у нього відкриту банку змазки. Інші 4 банки та вібратори не виявили. Чоловік відмовився розповідати правоохоронцям, де він сховав награбоване.

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