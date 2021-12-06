Спроба крадіжки виявилась невдалою, тому він витягнув ніж і погрожував охоронцям. У результаті ті змогли зреагувати швидко і вгамувати злочинця.

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Замість того, щоб адекватно відреагувати на зауваження та повернути вкрадене на місце – гуляка витягнув ножа і почав ним погрожувати. Як наслідок, охоронець та група швидкого реагування ліквідували зловмисника,

– повідомляє Тигр охорона.

Грабіжника після затримання передали поліції, згідно закону.

Невдалі спроби крадіжок

В Ужгороді зловмисник під час крадіжки в медлабораторії вирішив забрати із собою ще й гроші з скриньки для пожертв на лікування хворої дитини. Злодій не зміг вибратися із приміщення, тому зателефонував поліцейським.

В Одесі чоловік намагався вкрасти "Жигулі". Поки власник авто відчиняв гараж, той сів за кермо і почав їхати. Грабіжник одразу влетів в інші авто поруч, злодія затримала поліція.

На Оболоні в Києві чоловік зламав замок у дверях і проник до салону краси. Там він хотів викрасти ноутбук і втекти, але охоронці вчасно помітили зловмисника.

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Повний допис охорони у фейсбуці

НА ВАРТІ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН

Днями в один з роздрібних закладів торгівлі зайшов невідомий чоловік, як кажуть, напідпитку та спробував викрасти пляшку елітного алкоголю. Наша охорона своєчасно помітила вказані протиправні наміри і зробила зауваження. Однак замість того, щоб адекватно відреагувати на зауваження та повернути вкрадене на місце - гуляка витягнув ножа і почав ним погрожувати.

Як наслідок, вмілими діями охоронника та групи швидкого реагування зловмисника було нейтралізовано та згідно чинного законодавства передано працівникам поліції.