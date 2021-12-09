Зловмисника швидко спіймали правоохоронці. Однак вібраторів у нього так і не знайшли.
До теми Касирка львівського пункту обміну вкрала у клієнта 19 тисяч доларів
Чоловік відмовився зізнатися
Грабіжник спершу зайшов у секс-шоп і хотів купити щось, а потім попросив поміняти долари на гривні. Як тільки касир дістав гроші, чоловік наставив на нього пістолета. Через це працівники секс-шопу натиснули кнопку тривоги.
Чоловік одразу ж кинувся до товарів. Грабіжник поцупив 5 вібраторів і 5 банок анальної змазки.
Пограбування секс-шопу: дивіться відео
Правоохоронці впіймали грабіжника і знайшли у нього відкриту банку змазки. Інші 4 банки та вібратори не виявили. Чоловік відмовився розповідати правоохоронцям, де він сховав награбоване.
Останні схожі випадки пограбування
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