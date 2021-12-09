Злоумышленника быстро поймали правоохранители. Однако вибраторов у него так и не обнаружили.

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Мужчина отказался признаться

Грабитель сначала зашел в секс-шоп и хотел купить что-нибудь, а потом попросил поменять доллары на гривны. Как только кассир получил деньги, мужчина наставил на него пистолет. Поэтому работники секс-шопа нажали кнопку тревоги.

Мужчина сразу же бросился на товары. Грабитель украл 5 вибраторов и 5 банок анальной смазки.

Ограбление секс-шопа: смотрите видео

Правоохранители поймали грабителя и нашли у него открытую банку смазки. Остальные 4 банки и вибраторы не обнаружили. Мужчина отказался рассказывать стражам порядка, где он спрятал награбленное.

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