У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: кілька поверхів знищені вщент

Вдень 28 жовтня у Хмельницькому трапилася надзвичайна ситуація. У багатоповерховому будинку пролунав вибух, який зруйнував декілька поверхів.

Вибух пролунав близько 15:00 по вулиці Тернопільській, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Чоловік підірвав гранату на вокзалі на Житомирщині й загинув: що відомо про підривника

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому?

За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу у будинку 34/2.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що відбувається евакуація людей з пошкодженої багатоповерхівки.

У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла, що внаслідок інциденту зруйновані три поверхи. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.

Вибух газу у житловому будинку: дивіться відео

ЗМІ повідомлять про евакуацію людей: дивіться відео

Руїни багатоповерхівки у Хмельницькому: дивіться відео

Останні новини про надзвичайні ситуації в Україні