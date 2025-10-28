Укр Рус
28 жовтня, 15:35
У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: кілька поверхів знищені вщент

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Хмельницькому стався вибух побутового газу.
  • Внаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів житлового будинку.

Вдень 28 жовтня у Хмельницькому трапилася надзвичайна ситуація. У багатоповерховому будинку пролунав вибух, який зруйнував декілька поверхів.

Вибух пролунав близько 15:00 по вулиці Тернопільській, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому?

За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу у будинку 34/2. 

На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що відбувається евакуація людей з пошкодженої багатоповерхівки. 

У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла, що внаслідок інциденту зруйновані три поверхи. Інформація щодо потерпілих уточнюється. 

У коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.

Вибух газу у житловому будинку: дивіться відео

ЗМІ повідомлять про евакуацію людей: дивіться відео

Руїни багатоповерхівки у Хмельницькому: дивіться відео

  • На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потягу, внаслідок чого загинули прикордонниця та двоє цивільних. Ще двоє військовослужбовців і 10 пасажирів отримали травми.
  • У центрі Дніпра увечері в руках 15-річного хлопця вибухнув невідомий предмет. Підлітка госпіталізували.
  • Негода в Одесі забрала життя кількох людей. Зокрема, внаслідок затоплення на провулку Сергія Ейзенштейна загинула ціла родина. Це двоє чоловіків, двоє жінок та дівчинка приблизно 8 років.