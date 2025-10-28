У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: кілька поверхів знищені вщент
- У Хмельницькому стався вибух побутового газу.
- Внаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів житлового будинку.
Вдень 28 жовтня у Хмельницькому трапилася надзвичайна ситуація. У багатоповерховому будинку пролунав вибух, який зруйнував декілька поверхів.
Вибух пролунав близько 15:00 по вулиці Тернопільській, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому?
За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу у будинку 34/2.
На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що відбувається евакуація людей з пошкодженої багатоповерхівки.
У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла, що внаслідок інциденту зруйновані три поверхи. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.
