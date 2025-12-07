Укр Рус
7 грудня, 14:36
2

У Кілії у багатоповерхівці пролунав потужний вибух: у ДСНС назвали причину

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 7 грудня вдень у багатоповерхівці в місті Кілії пролунав вибух.
  • В одній з квартир вибухнув газ.

  • Постраждали двоє людей.

     

Вдень у місті Кілія в житловому будинку стався вибух газу. Постраждали двоє людей.

Надзвичайна ситуація трапилася по вулиці Перемоги, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці в Кілії?

В одній із квартир багатоповерхівки стався вибух газу, через який загорілися речі та частково зруйнувалися внутрішні стіни, зокрема й стіна із сусідньою квартирою. Рятувальники швидко загасили вогонь і витягли двох постраждалих людей – жінку та чоловіка. Їх передали медикам. 

Попередня причина вибуху – неправильне використання газового обладнання. 

Від ДСНС працювали 3 машини та 7 рятувальників.

Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!,
 – наголосили у ДСНС.

Вибух газу у житловому будинку на Одещині / Фото ДСНС

Інцидент прокоментував і міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський. Він розповів, що в багатоповерхівці вибухнув балон із газом. Постраждалі отримали поранення різної ступені тяжкості. Їх госпіталізували.

Газовий балон вибухнув в одній з квартир / Фото Чернявський

 

  • Останні інциденти з вибухами у квартирах

  • 28 листопада у Хмельницькому по вулиці Тернопільській вибухнув газ у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано декілька поверхів. Загинули дві людини – жінка та чоловік. Постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.
  • Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці прогримів вибух в квартирі. Внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько. Правоохоронці зазначають, що попередньо, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.
  • 2 жовтня вдень у Львові на вулиці Кокорудзи вибухнув газ у житловому будинку. Постраждала жінка, зруйнована одна квартира.