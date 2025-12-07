В Килии в многоэтажке прогремел мощный взрыв: в ГСЧС назвали причину
- 7 декабря днем в многоэтажке в городе Килии прогремел взрыв.
- В одной из квартир взорвался газ.
Пострадали два человека.
Днем в городе Килия в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали два человека.
Чрезвычайная ситуация случилась по улице Победы, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно о взрыве в многоэтажке в Килии?
В одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа, из-за которого загорелись вещи и частично разрушились внутренние стены, в том числе и стена с соседней квартирой. Спасатели быстро потушили огонь и вытащили двух пострадавших людей – женщину и мужчину. Их передали медикам.
Предварительная причина взрыва – неправильное использование газового оборудования.
От ГСЧС работали 3 машины и 7 спасателей.
Мы в очередной раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования. Берегите себя и своих близких!,
– отметили в ГСЧС.
Взрыв газа в жилом доме в Одесской области / Фото ГСЧС
Инцидент прокомментировал и городской голова Килии Вячеслав Чернявский. Он рассказал, что в многоэтажке взорвался баллон с газом. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Газовый баллон взорвался в одной из квартир / Фото Чернявский
Последние инциденты со взрывами в квартирах
- 28 ноября в Хмельницком по улице Тернопольской взорвался газ в многоквартирном жилом доме. Разрушено несколько этажей. Погибли два человека – женщина и мужчина. Пострадали пять человек, среди них ребенок.
- Вечером 8 октября в Святошинском районе столицы прогремел взрыв в квартире. В результате взрыва погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец. Правоохранители отмечают, что предварительно, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.
- 2 октября днем во Львове на улице Кокорудзы взорвался газ в жилом доме. Пострадала женщина, разрушена одна квартира.