В Килии в многоэтажке прогремел мощный взрыв: в ГСЧС назвали причину

Днем в городе Килия в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали два человека.

Чрезвычайная ситуация случилась по улице Победы, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о взрыве в многоэтажке в Килии?

В одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа, из-за которого загорелись вещи и частично разрушились внутренние стены, в том числе и стена с соседней квартирой. Спасатели быстро потушили огонь и вытащили двух пострадавших людей – женщину и мужчину. Их передали медикам.

Предварительная причина взрыва – неправильное использование газового оборудования.

От ГСЧС работали 3 машины и 7 спасателей.

Мы в очередной раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования. Берегите себя и своих близких!,

– отметили в ГСЧС.

Взрыв газа в жилом доме в Одесской области / Фото ГСЧС

Инцидент прокомментировал и городской голова Килии Вячеслав Чернявский. Он рассказал, что в многоэтажке взорвался баллон с газом. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир / Фото Чернявский

