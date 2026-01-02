Росія вдарила двома ракетами по будинку в Харкові: є руйнування та численні постраждалі

Вдень 2 січня ворог завдав двох ударів по Харкову. Внаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування цивільних будівель.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Удень 2 січня у Харкові місцеві чули два вибухи – о 14:29 та 14:30, однак повітряну тривогу оголосили лише згодом – о 14:33.

Після вибухів, міський голова повідомив, що ворог завдав удару по Київському району Харкова. Згодом начальник Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що ворог прицільно випустив дві балістичні ракети по п'ятиповерховому житловому будинку у центрі міста. Будинок зруйновано вщент.

Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, а також відомо про наявність постраждалих. Станом на 15:35 відомо про 16 поранених, з них шестеро доставили до лікарні, 1 людина у критичному стані. За попередньою інформацією, ще люди перебувають під завалами.

Володимир Зеленський прокоментував цинічний удар Росії по цивільному будинку. Він наголосив, що до ліквідації наслідків удару та пошуку постраждалих залучено всі відповідні служби, зокрема медичну та ДСНС.

На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це попри всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі,

– додав Зеленський.

Росія вдарила по багатоквартирному будинку у Харкові: дивіться фото ДСНС

Наслідки російського удару у Харкові: дивіться відео

У Харкові чули два вибухи: дивіться відео

