Враг попал в жилой дом в Харькове: есть разрушения и пострадавшие
- 2 января враг нанес два удара по Харькову, вызвав значительные разрушения жилого дома и ранения 12 человек.
- Взрывы произошли в 14:29 и 14:30, но воздушную тревогу объявили только в 14:33.
Днем 2 января враг нанес два удара по Харькову. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения гражданских зданий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Что известно о взрывах в Харькове?
Днем 2 января в Харькове местные слышали два взрыва – в 14:29 и 14:30, однако воздушную тревогу объявили только позже – в 14:33.
После взрывов, городской голова сообщил, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова. Вражеский боеприпас попал в жилой многоэтажный дом.
В результате атаки зафиксированы значительные разрушения, а также известно о наличии пострадавших. По состоянию на 14:51 Терехов сообщил о 12 раненых.
В Харькове слышали два взрыва: смотрите видео
Какие города Россия атаковала недавно?
В ночь на 1 января Россия обстреляла дронами Луцк. В результате атаки над городом поднялся большой столб дыма – возник большой пожар. Пока неизвестно, куда именно попали дроны или их обломки.
Также в новогоднюю ночь взрывы гремели в Сумах, Запорожье и Новгороде-Северском.
Местные телеграмм-каналы уточнили, что взрыв в Сумах прогремел в результате сбивания вражеского БпЛА.
В Новгороде-Северском два ударных дрона типа "Герань-2" ударили по жилому массиву города.