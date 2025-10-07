Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Прилуках: понад 60 тисяч абонентів – без світла
- Російська армія завдала удару безпілотниками по енергооб'єкту в Прилуках, що залишило понад 60 тисяч абонентів без світла.
- Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, проте потерпілих немає, і енергетики вже працюють над відновленням мереж.
Уранці 7 жовтня російська армія завдала удару безпілотниками по Прилуках на Чернігівщині. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова для Суспільного.
До теми Росіяни вдарили шахедами по сільгосппідприємству Чернігівщини: здійнялась пожежа
Що відомо про наслідки удару по енергооб'єкту у Прилуках?
Є приліт по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього в частині міста відсутнє енергопостачання. Ситуація контрольована. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілих немає,
– зазначив Чернов.
За його словами, у Прилуцькому районі функціонують 56 "Пунктів незламності".
Як уточнили в АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання одномоментно залишилися понад 61 тисяча абонентів. Енергетики вже розпочали відновлення мереж і поступово заживляють споживачів.
До речі, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу пояснював, що Україна поступово готувалась до можливих труднощів. Тож він вважає, що Росії не вдасться занурити всю країну в темряву, але у той чи інший момент країна-агресорка зможе "запровадити" графіки відключень електрики у певному прифронтовому регіоні.
Яка ситуація в енергетиці у Чернігівській області?
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що на сьогодні в Україні найскладніша ситуація в енергетиці у прифронтових регіонах, зокрема у Сумській та Чернігівській областях. На Чернігівщині в цілому триває процес перезаживлення абонентів.
У "Чернігівобленерго" повідомляли, що 6 жовтня російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Енергетики відновлюють об'єкт, зважаючи на безпекову ситуацію.
Станом на 5 жовтня у Чернігівській області через обстріли ворога запровадили графіки погодинних відключень світла. Також були й аварійні відключення через критичний стан енергомережі.