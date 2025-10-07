Утром 7 октября российская армия нанесла удар беспилотниками по Прилукам на Черниговщине. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника районной военной администрации Владимира Чернова для Суспильного.

Что известно о последствиях удара по энергообъекту в Прилуках?

Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. Вследствие этого в части города отсутствует энергоснабжение. Ситуация контролируемая. На месте работают все необходимые службы. Пострадавших нет,

– отметил Чернов.

По его словам, в Прилуцком районе функционируют 56 "Пунктов несокрушимости".

Как уточнили в АО "Черниговоблэнерго", без электроснабжения одномоментно остались более 61 тысячи абонентов. Энергетики уже начали восстановление сетей и постепенно оживляют потребителей.

Кстати, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснял, что Украина постепенно готовилась к возможным трудностям. Поэтому он считает, что России не удастся погрузить всю страну в темноту, но в тот или иной момент страна-агрессор сможет "ввести" графики отключений электричества в определенном прифронтовом регионе.

Какая ситуация в энергетике в Черниговской области?