Вибух прогримів у Конотопі: туди летіла балістика

Увечері 15 лютого у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Під час загрози балістики на Сумщині пролунав вибух.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Що відомо про вибухи у Конотопі?

Повітряну тривогу на Сумщині та майже по всій Україні оголосили після 19:00 15 лютого. Вона пов'язана із загрозою застосування росіянами балістики з Півночі.

Монітори писали про рух балістики у напрямку Конотопа. Вже близько 19:16 у місті прогримів вибух.