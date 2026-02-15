15 лютого, 19:19
Вибух прогримів у Конотопі: туди летіла балістика
Увечері 15 лютого у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Під час загрози балістики на Сумщині пролунав вибух.
Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
Що відомо про вибухи у Конотопі?
Повітряну тривогу на Сумщині та майже по всій Україні оголосили після 19:00 15 лютого. Вона пов'язана із загрозою застосування росіянами балістики з Півночі.
Монітори писали про рух балістики у напрямку Конотопа. Вже близько 19:16 у місті прогримів вибух.