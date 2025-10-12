12 жовтня в окупованому Криму чули вибухи. Вони лунали у районі аеродромів.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи були зовсім не схожі на роботу російської ППО, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Дивіться також Росіяни цього найбільше бояться: як Україні вдалося зупинити перевезення бензину до Криму

Що відомо про вибухи у Криму?

Так, підписники розповіли, що:

з 04:54 до 04:57 пролунали 3 – 4 вибухи в районі аеродромів "Бельбек" та "Кача";

близько 06:00 було гучно біля аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів біля аеродромів немає.

Зауважимо, що "Кримський вітер" також повідомляв про два потужні глухі вибухи у районі "Сак" 11 жовтня близько 05:20.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня біля аеродромів "Саки", "Кача" та "Гвардійське" було знову неспокійно. В ефірі 24 Каналу військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко уточнив, що ці авібази розташовані у західній частині Криму. Подібні удари дозволяють зменшувати спроможності противника підсилювати свої війська на Херсонському напрямку, а також здійснювати атаки дронів на Південь.

Що відомо про останні прильоти у Криму?