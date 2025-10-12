Вранці у Криму чули вибухи біля 3 військових об'єктів, – ЗМІ
- 12 жовтня в окупованому Криму чули вибухи біля аеродромів "Бельбек", "Кача" та "Саки".
- Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає, але місцеві жителі зазначають, що це було не схоже на роботу російської ППО.
12 жовтня в окупованому Криму чули вибухи. Вони лунали у районі аеродромів.
Місцеві жителі повідомляють, що вибухи були зовсім не схожі на роботу російської ППО, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Що відомо про вибухи у Криму?
Так, підписники розповіли, що:
- з 04:54 до 04:57 пролунали 3 – 4 вибухи в районі аеродромів "Бельбек" та "Кача";
- близько 06:00 було гучно біля аеродрому "Саки" у Новофедорівці.
Наразі офіційної інформації про причини вибухів біля аеродромів немає.
Зауважимо, що "Кримський вітер" також повідомляв про два потужні глухі вибухи у районі "Сак" 11 жовтня близько 05:20.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня біля аеродромів "Саки", "Кача" та "Гвардійське" було знову неспокійно. В ефірі 24 Каналу військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко уточнив, що ці авібази розташовані у західній частині Криму. Подібні удари дозволяють зменшувати спроможності противника підсилювати свої війська на Херсонському напрямку, а також здійснювати атаки дронів на Південь.
Що відомо про останні прильоти у Криму?
- Уночі 6 жовтня дрони атакували найбільшу нафтобазу у Криму. Вона розташована у Феодосії. Внаслідок удару уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.
- 3 жовтня безпілотники вдарили по тяговій підстанції ЕЧЕ-69 "Сирень" у Бахчисарайському районі Криму. Цей об'єкт відіграє головну роль у логістиці окупаційних сил Росії.
- У вересні українські захисники під час рейду на півострів спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26. Крім того, вони змогли уразити радіолокаційну станцію надводної обстановки противника та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".