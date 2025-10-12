Утром в Крыму слышали взрывы возле 3 военных объектов, – СМИ
- 12 октября в оккупированном Крыму слышали взрывы возле аэродромов "Бельбек", "Кача" и "Саки".
- Официальной информации о причинах взрывов пока нет, но местные жители отмечают, что это было не похоже на работу российской ПВО.
12 октября в оккупированном Крыму слышали взрывы. Они раздавались в районе аэродромов.
Местные жители сообщают, что взрывы были совсем не похожи на работу российской ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Что известно о взрывах в Крыму?
Так, подписчики рассказали, что:
- с 04:54 до 04:57 прозвучали 3 – 4 взрыва в районе аэродромов "Бельбек" и "Кача";
- около 06:00 было громко возле аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Сейчас официальной информации о причинах взрывов возле аэродромов нет.
Заметим, что "Крымский ветер" также сообщал о двух мощных глухих взрывах в районе "Сак" 11 октября около 05:20.
Напомним, что в ночь на 6 октября возле аэродромов "Саки", "Кача" и "Гвардейское" было снова неспокойно. В эфире 24 Канала военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко уточнил, что эти авибазы расположены в западной части Крыма. Подобные удары позволяют уменьшать способности противника усиливать свои войска на Херсонском направлении, а также осуществлять атаки дронов на Юг.
Что известно о последних прилетах в Крыму?
- Ночью 6 октября дроны атаковали крупнейшую нефтебазу в Крыму. Она расположена в Феодосии. В результате удара поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
- 3 октября беспилотники ударили по тяговой подстанции ЭЧЭ-69 "Сирень" в Бахчисарайском районе Крыма. Этот объект играет главную роль в логистике оккупационных сил России.
- В сентябре украинские защитники во время рейда на полуостровесжигали два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26. Кроме того, они смогли поразить радиолокационную станцию надводной обстановки противника и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".