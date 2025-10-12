12 октября в оккупированном Крыму слышали взрывы. Они раздавались в районе аэродромов.

Местные жители сообщают, что взрывы были совсем не похожи на работу российской ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Крыму?

Так, подписчики рассказали, что:

с 04:54 до 04:57 прозвучали 3 – 4 взрыва в районе аэродромов "Бельбек" и "Кача";

около 06:00 было громко возле аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Сейчас официальной информации о причинах взрывов возле аэродромов нет.

Заметим, что "Крымский ветер" также сообщал о двух мощных глухих взрывах в районе "Сак" 11 октября около 05:20.

Напомним, что в ночь на 6 октября возле аэродромов "Саки", "Кача" и "Гвардейское" было снова неспокойно. В эфире 24 Канала военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко уточнил, что эти авибазы расположены в западной части Крыма. Подобные удары позволяют уменьшать способности противника усиливать свои войска на Херсонском направлении, а также осуществлять атаки дронов на Юг.

Что известно о последних прилетах в Крыму?