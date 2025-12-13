Під атакою нафтобаза в Сімферополі й не тільки: на Крим масовано налетіли десятки дронів

Тимчасово окупований Крим знову атакували невідомі дрони ввечері в суботу, 13 грудня. В мережі розповіли, які об'єкти могли опинитися під ударом. Агенти "Атеш" зазначили, що гучно зараз на півночі та в центрі півострова.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "Кримський вітер".

Де лунали вибухи в Криму?

Місцеві жителі повідомили, що через атаку невідомих дронів гучні звуки пролунали в районі Феодосії. Ймовірно, БпЛА атакують тамтешню нафтобазу. Росіяни збити цілі поки що не можуть. Хоча вороже міноборони вже відзвітувало про 94 знищених дрони, з них – 41 збили нібито над територією Криму.

Повітряна тривога через загрозу застосування БпЛА була також для району Сімферополя. Там повідомили про вибухи в межах електростанції та нафтобази. Місцеві чули постріли, ймовірно працювала російська "пє-ве-о". У районі сильний вибух пролунав біля села Широке, а в Первомайському збитий безпілотник впав просто на вулиці.

Хаотична стрільба по БпЛА приблизно о 23:54 за місцевим часом відбувалася також в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром. Гучно було і в Саках. Водночас в Джанкойському районі вибух пролунав близько пів години дому.

На кримський регіон нині націлено багато дронів і навіть кілька ракет. На деяких локаціях, які атакували БпЛА почалися пожежі. Місцева влада ще не коментувала масовану атаку на тимчасово окупований Крим.

Де ще в Криму відбувалися атаки?