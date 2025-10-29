Укр Рус
24 Канал Новини України Палає ТЕЦ і нафтобаза: рано-вранці Крим прокинувся від потужних вибухів
29 жовтня, 09:14
2

Палає ТЕЦ і нафтобаза: рано-вранці Крим прокинувся від потужних вибухів

Софія Рожик
Основні тези
  • Внаслідок атаки безпілотників у Криму сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ і нафтобазі у Гвардійському.
  • Окупанти повідомили про "знищення" 5 безпілотників.

Ранок в окупованому Криму минув неспокійно. Там під ударом була низка об'єктів.

З 7:00 до 9:00 за місцевим часом "певео" нібито знищила 5 безпілотників над територією Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.

Дивіться також "Вибухове" полювання: спецпризначенці ГУР атакували 3 РЛС та десантний катер ворога у Криму 

Які наслідки атаки на окупований Крим?

Після атаки БпЛА сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ у селищі Гресівський, яке входить до складу Сімферополя.

Тож, схоже, з електропостачанням та теплопостачанням у місті будуть проблеми.

Пожежа на ТЕЦ у Сімферополі: дивіться відео

 

Окрім того, окупанти попереджали про небезпеку Таврійську ТЕЦ в Іванівці. Тривогу через БпЛА була й в інших населених пунктах, зокрема Саках, Євпаторії, Новофедорівці тощо.

Наслідки атаки на Крим: дивіться відео

 

 

А ще у Гвардійському, де було влучання БпЛА в ємність із пально-мастильними матеріалами. Там також виникла пожежа. 

Постраждалих нібито немає.

Горить нафтобаза у Криму: дивіться відео

 

У Росії вночі теж вибухало