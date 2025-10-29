Палає ТЕЦ і нафтобаза: рано-вранці Крим прокинувся від потужних вибухів

Ранок в окупованому Криму минув неспокійно. Там під ударом була низка об'єктів.

З 7:00 до 9:00 за місцевим часом "певео" нібито знищила 5 безпілотників над територією Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.

Які наслідки атаки на окупований Крим?

Після атаки БпЛА сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ у селищі Гресівський, яке входить до складу Сімферополя.

Тож, схоже, з електропостачанням та теплопостачанням у місті будуть проблеми.

Окрім того, окупанти попереджали про небезпеку Таврійську ТЕЦ в Іванівці. Тривогу через БпЛА була й в інших населених пунктах, зокрема Саках, Євпаторії, Новофедорівці тощо.

А ще у Гвардійському, де було влучання БпЛА в ємність із пально-мастильними матеріалами. Там також виникла пожежа.

Постраждалих нібито немає.

