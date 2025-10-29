Палає ТЕЦ і нафтобаза: рано-вранці Крим прокинувся від потужних вибухів
- Внаслідок атаки безпілотників у Криму сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ і нафтобазі у Гвардійському.
- Окупанти повідомили про "знищення" 5 безпілотників.
Ранок в окупованому Криму минув неспокійно. Там під ударом була низка об'єктів.
З 7:00 до 9:00 за місцевим часом "певео" нібито знищила 5 безпілотників над територією Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.
Які наслідки атаки на окупований Крим?
Після атаки БпЛА сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ у селищі Гресівський, яке входить до складу Сімферополя.
Тож, схоже, з електропостачанням та теплопостачанням у місті будуть проблеми.
Пожежа на ТЕЦ у Сімферополі: дивіться відео
Окрім того, окупанти попереджали про небезпеку Таврійську ТЕЦ в Іванівці. Тривогу через БпЛА була й в інших населених пунктах, зокрема Саках, Євпаторії, Новофедорівці тощо.
Наслідки атаки на Крим: дивіться відео
А ще у Гвардійському, де було влучання БпЛА в ємність із пально-мастильними матеріалами. Там також виникла пожежа.
Постраждалих нібито немає.
Горить нафтобаза у Криму: дивіться відео
У Росії вночі теж вибухало
У Росії у ніч на 29 жовтня, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ. Він розташований за 1000 кілометрів від України у республіці Марій Ел.
Чули багато вибухів і в Ульяновській області Росії. Там під ударом був НПЗ "НС-Ойл".