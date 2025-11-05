Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА
- У Миколаєві вночі 5 листопада чули вибухи через атаку ударними БпЛА російської армії.
- Повітряну тривогу оголосили о 02:19, щонайменше 5 безпілотників атакували місто.
Безпілотники російської армії вдарили по Миколаєву вночі 5 листопада. У місті чули вибухи.
Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія запустила "Шахеди": де рухаються ворожі БпЛА
Що відомо про атаку на Миколаїв БпЛА 5 листопада?
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили вночі 5 листопада о 02:19. З повідомлення Повітряних сил стало відомо, що у цей час на місто полетіли ударні БпЛА російської армії.
Мовилося щонайменше про 5 безпілотників. О 02:47 місцеві повідомили у соціальних мережах про вибухи у Миколаєві.
Повітряна тривога на той момент тривала у кількох регіонів, цієї ночі масованої атаки з повітря не спостерігали.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще були вибухи цієї доби?
Минулої ночі, 4 листопада, російська армія вдарила з повітря по Одеській області. Постраждав Ізмаїльський район, зокрема енергетична та портова інфраструктура.
А вранці вибух чули у Сумах. Відомо, що ворог завдав авіаційного удару, зокрема КАБами, також застосував БпЛА типу "Молнія".