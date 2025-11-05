Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА

Безпілотники російської армії вдарили по Миколаєву вночі 5 листопада. У місті чули вибухи.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія запустила "Шахеди": де рухаються ворожі БпЛА

Що відомо про атаку на Миколаїв БпЛА 5 листопада?

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили вночі 5 листопада о 02:19. З повідомлення Повітряних сил стало відомо, що у цей час на місто полетіли ударні БпЛА російської армії.

Мовилося щонайменше про 5 безпілотників. О 02:47 місцеві повідомили у соціальних мережах про вибухи у Миколаєві.

Повітряна тривога на той момент тривала у кількох регіонів, цієї ночі масованої атаки з повітря не спостерігали.

