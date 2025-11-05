Укр Рус
5 листопада, 02:49
2

Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Миколаєві вночі 5 листопада чули вибухи через атаку ударними БпЛА російської армії.
  • Повітряну тривогу оголосили о 02:19, щонайменше 5 безпілотників атакували місто.

Безпілотники російської армії вдарили по Миколаєву вночі 5 листопада. У місті чули вибухи.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія запустила "Шахеди": де рухаються ворожі БпЛА 

Що відомо про атаку на Миколаїв БпЛА 5 листопада?

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили вночі 5 листопада о 02:19. З повідомлення Повітряних сил стало відомо, що у цей час на місто полетіли ударні БпЛА російської армії. 

Мовилося щонайменше про 5 безпілотників. О 02:47 місцеві повідомили у соціальних мережах про вибухи у Миколаєві. 

Повітряна тривога на той момент тривала у кількох регіонів, цієї ночі масованої атаки з повітря не спостерігали. 

Зверніть увагу!

Де ще були вибухи цієї доби?

  • Минулої ночі, 4 листопада, російська армія вдарила з повітря по Одеській області. Постраждав Ізмаїльський район, зокрема енергетична та портова інфраструктура. 

  • А вранці вибух чули у Сумах. Відомо, що ворог завдав авіаційного удару, зокрема КАБами, також застосував БпЛА типу "Молнія".