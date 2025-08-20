Увечері 20 серпня в низці областей пролунала тривога. Росіяни обстріляли Одещину.

24 Канал зібрав деталі. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про вибухи на Одещині 20 серпня?

Про те, що в Одеській області лунають вибухи увечері 20 серпня, написали місцеві пабліки.

О 18:09 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південь Одещини. До того мовилося про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.

О 18:23 монітори поінформували про повторний вибух на Одещині.

Моніторингові спільноти конкретизували, звідки росіяни атакували Одещину. І назвали зброю, яку міг використати ворог.

Під час загрози балістики з тимчасово окупованого Криму в напрямку Одещини було застосовано 4 балістичні ракети "Іскандер-М"! Відпрацювали два комплекси "Іскандер-М" з району аеродрому "Саки"!

– мовиться в дописі телеграм-каналу "Каменський пацюк".

Утім, слід сказати, що це неофіційна інформація. Сам автор каналу наголосив, що деталі наведуть офіційні джерела.

Водночас в Одеській ОВА поки не коментували російський удар.

Останні обстріли Одеси й області

Днями росіяни обрали цей південний регіон за одну зі своїх цілей.

У ніч на 18 серпня ворог ударив по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури. ЗМІ написали, що це нафтобаза азербайджанської компанії SOCAR.





