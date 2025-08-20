Вибухи на Одещині: Росія запустила щонайменше дві балістичні ракети з Криму
Увечері 20 серпня в низці областей пролунала тривога. Росіяни обстріляли Одещину.
24 Канал зібрав деталі. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Дивіться також В Україні оголосили повітряну тривогу: були пуски ракет
Що відомо про вибухи на Одещині 20 серпня?
Про те, що в Одеській області лунають вибухи увечері 20 серпня, написали місцеві пабліки.
О 18:09 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південь Одещини. До того мовилося про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.
О 18:23 монітори поінформували про повторний вибух на Одещині.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Моніторингові спільноти конкретизували, звідки росіяни атакували Одещину. І назвали зброю, яку міг використати ворог.
Під час загрози балістики з тимчасово окупованого Криму в напрямку Одещини було застосовано 4 балістичні ракети "Іскандер-М"! Відпрацювали два комплекси "Іскандер-М" з району аеродрому "Саки"!
– мовиться в дописі телеграм-каналу "Каменський пацюк".
Утім, слід сказати, що це неофіційна інформація. Сам автор каналу наголосив, що деталі наведуть офіційні джерела.
У телеграм-каналі 24 Каналу наші журналісти збирають інформацію про обстріли та їхні наслідки.
Водночас в Одеській ОВА поки не коментували російський удар.
Останні обстріли Одеси й області
Днями росіяни обрали цей південний регіон за одну зі своїх цілей.
У ніч на 18 серпня ворог ударив по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури. ЗМІ написали, що це нафтобаза азербайджанської компанії SOCAR.