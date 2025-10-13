Ніч проти 13 жовтня видалася неспокійною для Росії. Там скаржилися на дрони, які атакували регіони.

Що відомо про вибухи в Росії?

Зранку 13 жовтня в російському міноборони відзвітували про роботу їхньої "пе-ве-о". Зокрема, там заявили про відбиття атаки в період з 23:00 12 жовтня до 7 години ранку 13 жовтня за московським часом.

За їхніми даними, ППО нібито "перехопила та знищила" 103 дрони. Зокрема, там розповіли, які саме регіони були під атакою і скільки БпЛА там начебто збили:

40 – над територією Республіки Крим,

26 – над територією Астраханської області,

19 – над акваторією Чорного моря,

14 – над територією Ростовської області,

2 – над акваторією Азовського моря,

1 – над територією Бєлгородської області,

1 – над територією Республіки Калмикія.

Зазначимо, що чимало дронів атакували Ростовську область. Місцевий губернатор Юрій Слюсар заявляв, що сили ППО начебто відбили повітряну атаку, "знищивши та перехопивши" БпЛА в Аксайському, Білокалитвинському, Міллерівському, Чортківському та Облівському районах. У Білій Калітві та хуторі Полтава Чортківського району нібито пошкоджено шибки у вікнах кількох будинків.

Додамо, що ввечері 12 жовтня через атаку безпілотників розпочалася масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про влучання в електростанцію "Кафа" під Феодосією.

До слова, нещодавно окупанти вдарили по об'єктах української енергетики. Колишній офіцер Повітряних сил та авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів для 24 Каналу, що Україна може відповісти на російські удари по енергетиці комбінованими ударами, адже Силам оборони відомі особливості російської ППО та її слабкі місця.

Вибухи у Росії: останні новини