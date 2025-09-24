Українські військові уразили низку військових об'єктів на території Росії. Йдеться про НПЗ, нафто та газоперекачувальні станції й не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що вдалося уразити ЗСУ у Росії?

У Генштабі зазначили, щоб знизити наступальні спроможності російської армії та ускладнити постачання пального окупантам Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

За попередньою інформацією, уражено установку первинного перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа,

– написали військові.

У ЗСУ нагадали, що це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

Цікаво, що колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський наголошував в етері 24 Каналу, що удари України по нафтопереробних заводах завдають бюджету країни-агресорки величезних збитків. На думку експерта, найближчим часом удари по російській території стануть ще потужнішими та відбуватимуться частіше.

Також Сили оборони завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які залучені у забезпеченні окупаційної армії.

"Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони Росії. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев – Тихорецьк"", – зазначили у Генштабі.

Окрім цього, вночі 24 вересня підрозділи Сил оборони України, аби порушити виробництво безпілотних літальних апаратів та знизити бойові спроможності противника, уразили виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області. Там зафіксовано влучання та пожежу, а результати та ступінь ураження уточнюються.

Які ще ураження в Росії вдалося підтвердити Генштабу?

У Генштабі наголосили, що також підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Там пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в Росії, забезпечуючи до 66% виробництва. Річний об'єм перероблювання нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 мільйона тонн на рік,

– пояснили військові.

В ЗСУ запевнили, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити окупантів припинити збройну агресію проти України.

Також ураження Астраханського газового заводу підтвердив і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Майор наголосив, що українські дрони 14 полку СБС "здійснили візит" до цього підприємства ворога вночі 22 вересня.

"Припинено виробництво моторного палива. Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка зупинила торги гуртовими партіями палива з Астраханського ГПЗ", – написав "Мадяр".

Окрім того, він наголосив, що відновлення роботи заводу можливе лише через кілька тижнів або навіть місяців. За словами командувача СБС, далі буде.

