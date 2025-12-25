Під ударом була, зокрема, Москва: вночі на Росію летіло понад 140 дронів
- Вночі на Росію летіло понад 140 дронів, зокрема вони були помічені над Москвою.
- В порту Темрюка Краснодарського краю сталося займання двох резервуарів з нафтопродуктами через атаку дронів.
Вночі в четвер, 25 грудня, в Росії було неспокійно. Там скаржилися на дрони, які літали над регіонами.
Під ударом була, зокрема, і столиця країни-агресорки. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони та місцевих губернаторів.
Дивіться також Усі кораблі РФ під прицілом: військовий вказав на цікаві деталі в атаках України
Де літали дрони в Росії?
За даними міноборони країни-агресорки, протягом минулої ночі в період з 23:00 24 грудня за московським часом до 7 ранку 25 грудня силами "пе-ве-о" нібито було "перехоплено та знищено" 141 дрон:
- 62 БпЛА – над територією Брянської області,
- 12 БпЛА – над територією Тульської області,
- 11 БпЛА – над територією Калузької області,
- 9 БпЛА – над територією Московського регіону,
- 8 БпЛА – над територією Республіки Адигея,
- 7 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
- 6 БпЛА – над територією Республіки Крим,
- 6 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 5 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 5 БпЛА – над акваторією Азовського моря,
- 4 БпЛА – над територією Курської області,
- 1 БпЛА – над територією Волгоградської області.
Цієї ночі дрони літали і над Москвою. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у своєму телеграм-каналі, що ввечері в середу та в ніч на четвер Москву нібито атакували щонайменше 9 безпілотників.
Про якісь наслідки ударів Собянін не пише, але зазначає, що безпілотники знищено, а от "на місці падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.
На атаку дронів скаржилися і в Калузькій області. За даними місцевої влади, там над територіями Дзержинського, Малоярославецького та Таруського муніципальних округів, а також на околиці міста Калуги було нібито збито понад десяток дронів. Водночас там заявляють, що "на місцях працюють оперативні групи".
Додамо, що вночі в аеропорту Краснодар (Пашковський) вводили додаткові тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Зранку їх скасували.
Крім цього, зазначимо, що в порту Темрюка Краснодарського краю через атаку дронів сталося займання двох резервуарів з нафтопродуктами Загальна площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.
Вибухи в Росії: останні новини
У ніч проти 23 грудня БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів.
Вночі 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах. У місті Єфремов Тульської області Росії уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.
Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму.