Президент Зеленський пригрозив новими діпстрайками по Росії. Він наголосив, що ціна війни для неї має бути неприйнятною.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента України 6 жовтня.

Що сказав Зеленський про українську зброю?

Президент зауважив, що ще ніколи в історії України наш захист не був таким далекобійним і відчутним для Росії.

І разом з іншими нашими інструментами й також інструментами від наших партнерів ми зможемо розраховувати на досягнення надійних і достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна буде відповідати Росії за кожен удар.

Це, зокрема, можливо завдяки українським ударним дронам "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" тощо, які "дуже вдало працюють".

Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок. Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів. Уже на фронті більш ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це наша українська зброя,

– додав Зеленський.

Окрім дронів, Україна акцентує свою увагу на власній балістиці. Уже не раз було успішно застосовано крилаті ракети "Нептун".

Президент зауважив, що буде час, коли Україна зможе їх регулярно застосовувати

"Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки", – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна атакує лише військові та енергетичні цілі у Росії, а не людей. Це робиться для того, аби росіяни, які не хочуть миру, відчували наслідки війни.

Водночас тиск на Росію зі сторони Заходу досі недостатній.

Останні удари по Росії