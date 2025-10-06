Президент Зеленский пригрозил новыми дипстрайками по России. Он подчеркнул, что цена войны для нее должна быть неприемлемой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины 6 октября.

Смотрите также Масштабная программа: Зеленский раскрыл новые детали экспорта украинского оружия

Что сказал Зеленский об украинском оружии?

Президент отметил, что еще никогда в истории Украины наша защита не была такой дальнобойной и ощутимой для России.

И вместе с другими нашими инструментами и также инструментами от наших партнеров мы сможем рассчитывать на достижение надежных и достаточных гарантий безопасности для Украины после этой войны. Мы должны сделать цену войны для агрессора абсолютно неприемлемой. Мы это сделаем,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет отвечать России за каждый удар.

Это, в частности, возможно благодаря украинским ударным дронам "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и т.д., которые "очень удачно работают".

Вы видите, как мы это делаем. Украинцы поставляют на фронт необходимые типы дронов, и это колоссальные объемы производства и колоссальные объемы поставок. От привычных эфпивишек до наземных роботизированных комплексов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, – это наше украинское оружие,

– добавил Зеленский.

Кроме дронов, Украина акцентирует свое внимание на собственной баллистике. Уже не раз были успешно применены крылатые ракеты "Нептун".

Президент отметил, что будет время, когда Украина сможет их регулярно применять

"Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика – это одна из гарантий безопасности", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина атакует только военные и энергетические цели в России, а не людей. Это делается для того, чтобы россияне, которые не хотят мира, чувствовали последствия войны.

В то же время давление на Россию со стороны Запада до сих пор недостаточно.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Последние удары по России