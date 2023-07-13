Ця зима буде складнішою, ніж минула, – енергетики

Україна вже пережила вкрай складну зиму, під час якої російські терористи намагалися повністю занурити в нас холод та темряву. Наступна теж може бути нелегкою.

Фахівці одностайні в тому, що ключовий ризик – обстріли інфраструктури. Адже в окупантів досі залишається можливість завдання ударів.

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Ймовірність нових атак на енергетику велика

Ймовірність нових атак на енергетику вкрай велика, і тоді аварійні ситуації та відключення неминучі,

– зазначив співрозмовник видання в уряді.

Водночас додав, що точно оцінити чи спрогнозувати, якою буде ситуація, наразі неможливо.

Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній ОЗП, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році,

– пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З цією думкою погодився експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Зокрема, зазначив: "Чому кажуть, що може бути гірше, ніж минулого року? Через відсутність резерву генеруючих потужностей. Баланс у нас зараз не достатньо міцний".

За словами голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, найбільша проблема зараз – це відсутність запасу міцності в мережах Укренерго, а саме на підстанціях компанії.

"Ми залежні від великих генеруючих об'єктів, які видають електроенергію через великі підстанції. Відповідно, критично важливе значення має запас міцності на тих підстанціях, а зараз він недостатній", – переконаний нардеп.

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Зверніть увагу! Вранці 13 липня у Міненерго повідомляли, що дефіцит в енергосистемі відсутній. Втім, ворожий терор триває. Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у 7 областях.

У міністерстві також додали, що ремонтна кампанія на об'єктах теплової, гідро- та атомної генерації триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, зараз повністю достатньо для покриття потреб населення.