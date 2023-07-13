Фахівці одностайні в тому, що ключовий ризик – обстріли інфраструктури. Адже в окупантів досі залишається можливість завдання ударів.
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Ймовірність нових атак на енергетику велика
Ймовірність нових атак на енергетику вкрай велика, і тоді аварійні ситуації та відключення неминучі,
– зазначив співрозмовник видання в уряді.
Водночас додав, що точно оцінити чи спрогнозувати, якою буде ситуація, наразі неможливо.
Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній ОЗП, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році,
– пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
З цією думкою погодився експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Зокрема, зазначив: "Чому кажуть, що може бути гірше, ніж минулого року? Через відсутність резерву генеруючих потужностей. Баланс у нас зараз не достатньо міцний".
За словами голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, найбільша проблема зараз – це відсутність запасу міцності в мережах Укренерго, а саме на підстанціях компанії.
"Ми залежні від великих генеруючих об'єктів, які видають електроенергію через великі підстанції. Відповідно, критично важливе значення має запас міцності на тих підстанціях, а зараз він недостатній", – переконаний нардеп.
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