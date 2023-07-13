Эта зима будет сложнее, чем прошлая, – энергетики

Украина уже пережила очень сложную зиму, во время которой российские террористы пытались полностью погрузить в нас холод и тьму. Следующая тоже может быть нелегкой.

Специалисты склоняются к мнению, что ключевой риск – обстрелы инфраструктуры. Ведь у оккупантов до сих пор остается возможность нанесения ударов.

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Вероятность новых атак на энергетику большая

Вероятность новых атак на энергетику крайне велика, и тогда аварийные ситуации и отключения неизбежны,

– отметил собеседник издания в правительстве.

В то же время добавил, что точно оценить или спрогнозировать, какой будет ситуация, невозможно.

Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний ОЗП, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году,

– объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

С этим мнением согласился эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. В частности, отметил: "Почему говорят, что может быть хуже, чем в прошлом году? Из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей. Баланс у нас сейчас недостаточно прочный".

По словам главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, самая большая проблема сейчас – отсутствие запаса прочности в сетях Укрэнерго, а именно на подстанциях компании.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – убежден нардеп.

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Обратите внимание! Утром 13 июля Минэнерго сообщало, что дефицит в энергосистеме отсутствует. Впрочем, вражеский террор продолжается. В результате обстрелов обесточены потребители в 7 областях.

В министерстве также добавили, что ремонтная кампания на объектах тепловой, гидро- и атомной генерации продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, сейчас вполне достаточно для покрытия потребностей населения.